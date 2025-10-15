أتمتة الشبكات بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع ملايين الأجهزة والتهديدات آنياً

تعرض شركة إكستريم نتوركس في جيتكس جلوبال 2025 منصتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتأمين أتمتة شاملة لكل عمليات الشبكة وتشغيلها. وتحدث جون مورويسون– نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة “إكستريم نتوركس” عن أهمية منصة إكستريم ون والمشاريع الناجحة التي أثبتت فيها التكنولوجيا في المنصة فعاليتها خاصة في أبرز المحافل والبطولات الرياضية الأكثر أهمية في العالم ولفت إلى الخطط المستقبلية وسبل حماية الشبكة وإحكام أمنها ضد التهديدات السيبرانية. ويلفت مورويسون إلى أهم ما تركز عليه الشركة في المعرض قائلاً: التركيز في المعرض حاليًا وبالنسبة لنا، هو إطلاق منصة إكستريم ون (Extreme one) ويتمحور هدف المنصة حول تبسيط عمل الشبكات، لأن كل شيء أصبح رقميًا الآن، وغالبًا ما تُحدد جودة الشبكة تجارب المستخدمين مع أي شخص يتعاملون معه. ومع كثرة العمليات الجارية على الشبكات وخارجها، يجب إيجاد طريقة لتقديم هذه التجربة آنيًا في بيئة متغيرة. وهنا تبرز أهمية هياكل مثل فابريك وإكستريم ون فهي تُبسط الأمور، وتُؤتمت من خلال عملية التجهيز التي تتم بدون لمس، وتُؤمّن من خلال ذلك العديد من الميزات، مثل التحكم في الوصول والوصول إلى الشبكة بدون ثقة.

ما أهمية هذه الأتمتة وكيف تجري هذه العملية المعقدة لجعل كل شيء يعمل تلقائيا؟ وكيف يتم التعامل مع التهديدات، والمشكلات، والأعطال، وانقطاع الاتصال، أو كيف برأيكم يُمكن تحقيق هذا النوع من المنصات السلسة؟

أعتقد أن تطوير الأتمتة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث يبدأ بالتعلم الآلي ثم ينتقل إلى بيئة الذكاء الاصطناعي. تكمن أهمية ذلك في وجود عشرات ومئات الآلاف من الأشخاص، تقريبًا، على اتصال بملايين الأجهزة التي تدخل وتخرج من الشبكة باستمرار. لكن كل فرد يتوقع مستوى معينًا من التجارب الميسرة ونرغب في منحه هذا المستوى من الوصول، هذا المستوى من التجربة الفورية.

ولكن في الوقت نفسه، يجب تأمين ما يتم تزويده من خدمات اتصال وللقيام بذلك في بيئة مؤقتة كهذه، لا يمكن إجراء ذلك باستخدام لوحة مفاتيح. ستحتاج إلى آلاف الأشخاص الذين يستخدمون لوحات المفاتيح. أعتقد أن الأشخاص الذين يديرون الشبكة هنا، اثنان فقط. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي وجود بنية تتناسب مع تلك البيئة وأتمتة الشبكة للتعامل الفوري مع الاستجابة التي تتلقاها إزاء ما يحدث.

ما هو المشروع أو ربما الاتفاقية التي تشعر أنك فخور جدًا بإنجازها؟أعلم أننا تحدثنا آخر مرة عن ليفربول، أعني أنك تتولى عدة مشاريع. فأيٌّ منها يجعلك فخورًا جدًا بما حققته باستخدام هذه التقنية؟

أعتقد أنني سأذكر اثنين منها. أحدهما هو مرسى ياس. إنه حلبة فورمولا 1، والسبب الذي يجعلني فخورًا جدًا بياس مارينا هو ارتباطه الرائع بشراكتنا مع ساوبر من حيث توفير قدراتهم الشبكية، وهو وجود رياضة في قمة التكنولوجيا والبيانات. كما تعلم، تُنتج السيارة، عندما تدور حول الحلبة أو سيارة تسير على المضمار خلال عطلة نهاية أسبوع سباق، فهي تولد ما يقارب 1.5 تيرابايت من البيانات. الآن، فكر في ذلك، ولكن فكر في حقيقة أن جميع زوار حلبة فورمولا 1 هم أهم الضيوف ممن يدفعون مبالغ كبيرة ويتوقعون أعلى مستوى من الخدمة. لذا، فإن توفير الاتصال المُستخدم للضيوف، وللاتصالات التقنية والأمنية للحلبة، وللزوار، ولفرق السباق، هو أمرٌ يمثل تحدياً لقدرات التكنولوجيا. المجموعة الطبية الأخرى التي أود ذكرها هي على الأرجح مجموعة سليمان الحبيب الطبية. إنهم يُشيدون مستشفياتٍ حديثة، وما يُميز المستشفى هو أنه يجب أن يتمتع بمرافق وخبرة فندق خمس نجوم، وفي الوقت نفسه يتعامل مع بيئات حرجة. وأنا فخورٌ للغاية بقدرتنا على توفير الشبكات القائمة على موثوقيتنا وأمننا وأتمتتنا لبيئة مثل تلك المستشفيات.

بشكل عام، ما هي خططكم للأشهر الـ 12 القادمة؟ هل هناك خططٌ للتوسع في المنطقة، أو البحث عن المزيد من المشاريع هنا؟ ما الذي يُمكنكم إخبارنا عن هذا؟

بالتأكيد. نريد التوسع كما ذكرتُ، لقد أطلقنا منصة إكستريم ون، سنُحسّن من تجربة الذكاء الاصطناعي لدينا، ونُركز على توفير شبكات موثوقة وبسيطة وآمنة على منصة واحدة، وهو ما نعتقد أنه ميزة فريدة لمنصة Extreme Platform One. لقد بنيناها من الصفر بحيث يُمكن استخدام البيانات التي يُمكنها الاطلاع عليها في SD wan، وللوصول إلى الشبكة، ولإدارة الشبكة والتحليلات، كل ذلك على منصة واحدة. ونريد استخدام ذلك لتوسيع حضورنا في المنطقة عبر قطاعات M متعددة. نحن أقوياء جدًا، أقوياء في الحكومة. لقد فزنا مؤخرًا بمشروع جزيرة وين مرجان، وهو أحد أكبر المنتجعات السياحية قيد الإنشاء حاليًا، إن لم يكن أكبرها. نعمل مع قطاع التجزئة، ونعمل مع مراكز التسوق، ونريد البناء على ذلك، مع التركيز بشكل خاص، كما أعتقد، على كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي مكان رائع. وما رأيته واضحٌ فيما يتعلق بمشروع نيوم، والاستثمارات التي يقومون بها، وحدود التكنولوجيا والخبرة التي يطورونها، وهذه تجعلنا شريكًا مثاليًا للتوسع في هذا السوق.

أين ترى مشاريعكم المحتملة في السعودية؟خاصة مع وجود العديد من المشاريع الضخمة؟ هل تستكشف الفرص هناك الآن؟

نعم. بخصوص المشاريع الضخمة ولدى النظر إلى كل منها ستجد أن هناك العديد منها، وسنركز على المشاريع التي نعتقد أن لدينا قدرات فريدة نقدمها، وهذا أمرٌ فريد. وذلك بناءً على بنية المنصات التقنية وحلول الذكاء الاصطناعي لدينا، وبناءً على إنشاء اتصال يضمن تقديم تجربة رائعة.

سؤالي الأخير يتعلق بالأمن السيبراني. كما تعلم، أحيانًا يكون الناس دائمًا متشككين أو يريدون الشعور بقدرتهم على التخفيف من أي تهديد محتمل والسيطرة عليه عند حدوثه، كيف تستجيب منصتك بشكل استباقي لمثل هذا الأمر؟

نحن شركة متخصصة في توصيل الشبكات، لذا عندما ننظر إلى الأمن، ننظر إليه من منظور الاتصال الأول بالشبكة. ولهذا السبب طورنا عروضنا القائمة على مبدأ الثقة الصفرية، بالإضافة إلى التحكم في الوصول السحابي للأنظمة المحلية.

ومن وجهة نظرنا، تُعد هذه أفضل طريقة لتأمين أي شخص يمكنه الوصول إلى الشبكة. أما العنصر الآخر للأمن بالنسبة لنا فهو بنية النسيج التي تُرسِل شرائح M إلى الشبكة، بحيث يتم عزل حركة المرور بناءً على ما ينبغي أن تفعله، أي شبكات الاتصالات المتصلة أو الشبكات التشغيلية، أو شبكات الضيوف مقابل شبكات أطباء الرعاية الصحية. من خلال فصل هذه الشبكات، يمكنك تحليل ما يحدث عليها وتوفير طبقة أمان إضافية.

ولكن لا يزال الكثير من الناس يطرحون تساؤلات حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يُسرّع من تعقيد الهجمات والاستجابة لها في الوقت نفسه. لذا، فالأمر دائمًا على هذا النحو. كما هو الحال كلما زادت دفاعاتك الاستباقية، قد يحاول الذكاء الاصطناعي، أعني أن بعض الأشخاص الذين يسيئون استخدام الذكاء الاصطناعي قد يتوصلون إلى شيء ما مثل إغراق كل تلك الدفاعات. كل هذه الدفاعات.

أعني أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية يمكن احتواؤها. الذكاء الاصطناعي هو قدرة على تحليل المعلومات والشبكات واستخدام الشيفرة البرمجية لفحص كميات هائلة من البيانات وتقديم حلول. عندما نستخدم الذكاء الاصطناعي، فإن ذلك يعتمد بشكل كبير من وجهة نظرنا على وجود إنسان في العملية ليشرف عليها وهو عنصر الثقة. لذلك نبدأ بالذكاء الاصطناعي التفاعلي ونقول: اطرح سؤالًا وقيّم جودة الإجابات. عندما تكتسب الثقة، اطلب حلًا وقيّم كيفية بناء الحل، ثم قم بالأتمتة لإجراء تغييرات التكوين. الشيء الآخر الوحيد الذي أود قوله هو أنه على مستوى تبسيطي، إذا تمكنت من التحكم في من يمكنه الوصول إلى شبكتك، فهذه هي أفضل طريقة لتوفير مستوى عالٍ من الأمان.

هل تشعر أن هناك بعض الأسباب للشك في أن الذكاء الاصطناعي نفسه قد ينقلب ضدك؟

على سبيل المثال، قد يطرح بعض الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي تساؤلاً حول كون الذكاء الاصطناعي نفسه، عند سيطرته على الشبكة، أخطر ما يمكن أن يحدث، لأن الشبكة تعني التحكم في كل شيء، كالبيانات مثلاً. إذا تعاملتَ مع شركة تقليدية، فقد تكون موظفة الاستقبال أخطر شخص في الغرفة أو في الشركة لأنها تعرف جميع المكالمات، وقد تستمع إلى بعضها. الآن، الذكاء الاصطناعي، آه، يتولى هذا المنصب، أو ربما حتى منصب مدير الشبكة أيضاً؟

المشكلة هي أن الذكاء الاصطناعي حالياً ليس واعياً بذاته. لسنا في عالم الخيال العلمي، بل هو قدرة مُتحكم بها. تُتحكم فيه التعليمات أو النتائج المطلوبة منه. وكما ذكرتُ سابقاً، عندما تُطلب منه تحقيق نتيجة، يكون لدينا دائماً شخص مطلع على سير الأمور. لدينا دائماً شخص يُقيّم مدى فعالية تحقيق هذه النتيجة. وهذا ما يعزز الثقة في الذكاء الاصطناعي. لكن ما دمتَ تفهم النتائج التي تطلب من الذكاء الاصطناعي تحقيقها، فسيحققها. لن يبدأ بكتابة شفرته البرمجية الخاصة، ولن يتجه نحو اتجاه آخر. الآن، الذكاء الاصطناعي الفائق أو الذكاء الاصطناعي العام، ربما يستطيع فعل ذلك، لكن هذا ليس ما هو موجود اليوم. هذا ليس ما سنستخدمه على شبكة لا تزال في عالم الخيال العلمي، لحسن الحظ.