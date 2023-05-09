أتلانتس دبي تتوسع عالمياً عبر 4 فنادق جديدة

تتطلع «أتلانتس» في دبي إلى بناء ما يصل إلى أربعة فنادق إضافية في جميع أنحاء العالم، على أمل الاستفادة من طفرة السفر الترفيهي التي أثبتت حتى الآن أنها مقاومة للمخاوف بشأن التضخم والآفاق الاقتصادية القاتمة، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وقال تيموثي كيلي، العضو المنتدب في «أتلانتس» في مقابلة مع «بلومبيرج»: «نحن مهتمون جداً بالنمو وننظر في الكثير من الأسواق والفرص المختلفة. ونأمل هذا العام في الظفر ببعض الصفقات»، مضيفاً أن الشركة تبحث في أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وتأتي التعليقات وسط انتعاش مستمر في السفر الترفيهي والذي أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء من تذاكر الطيران إلى الفنادق وسيارات الإيجار.

وتدير فنادق أتلانتس، فندقين كبيرين في الإمارة وواحد في مدينة هاينان في الصين. وتشمل فنادقها فندق «أتلانتس ذا رويال» الذي تم افتتاحه مؤخراً بكلفة 1.5 مليار دولار، حيث يمكن أن يصل سعر الجناح الأعلى إلى 100 ألف دولار في الليلة.

ويعد الطلب على الغرف في هذا الفندق قوي، وأضاف كيلي إن معدل إشغال الفندق الجديد كان قريبا من 80%، بينما يبلغ متوسط السعر اليومي 1200 دولار.

وقال: «هناك أيضا اهتمام كبير، لم نتخيله مطلقًا في فندق أتلانتس ذا رويال. ولذا فإننا في الواقع نتلقى مكالمات من مستثمرين مهتمين حقاً بعلامة أتلانتس رويال التجارية أكثر من علامة أتلانتس النخلة التجارية”.

وأضاف أن أتلانتس تستثمر عادةً في المدن جنباً إلى جنب مع الشركاء لتقليل مخاطر المشاريع التي يمكن أن تكلف حوالي ملياري دولار لبنائها و5 سنوات لبنائها.

وتقع فلوريدا على رأس قائمة المدن التي ترغب سلسلة الفنادق فيها في بناء فندق ساحلي. وقال كيلي: «لا نريد أن نذهب وندفع مليارات الدولارات للبناء والتأسيس، ولكننا نريد بالتأكيد الدخول كشركاء في المشروع ليكون لدينا تأثير وننخرط في نجاح العمل وإدارته على أكمل وجه”.