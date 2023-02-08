زلزال تركيا: كريستيان أتسو لا يزال مفقوداً (طبيب هاتاي سبور)

نفى جوربي قهوجي طبيب فريق هاتاي سبور التركي لكرة القدم الأخبار التي تحدثت الثلاثاء عن العثور على نجم الفريق الغاني كريستيان أتسو حياً بين الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، أول أمس الإثنين.

وقال قهوجي لصجيفة “حرييت” التركية “قيل للنادي إنه تم نقل اللاعب إلى مستشفى دورتيول، ونحن ذهبنا وبحثنا عنه، لكن لم نجده”.

من جانبه، أبدى فولكان ديميريل، مدرب هاتاي سبور، شعوره بالإحباط.

وقال ديميريل لصحيفة نفسها: “من فضلكم لا تكتبوا أنه نجا دون التأكد، للناس عائلات، آمال وأحزان وآلام تتزايد”.

وأضاف ديميريل: “لا توجد أخبار عن حالة أتسو وتانر سافوت حتى الآن، وفي حال وجود تحديث للأخبار سوف أعلن عنها على الفور”.

ووصف ديميريل تجربته الخاصة في الأيام الأخيرة، قائلا “لقد مررنا بالكثير من الأشياء الصعبة”.

وكانت فرانسيسكا أشييتي-أدونتون سفيرة غانا لدى تركيا قد أكدت الثلاثاء أنه تم العثور على لاعب منتخب غانا السابق على قيد الحياة بين الأنقاض.

وكان اللاعب البالغ 31 عامًا انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور التركي، الذي يقع مقره بالقرب من مركز الزلزال المدمّر الذي وقع فجر الإثنين.

قالت السفيرة في تصريح لإذاعة محلية في بلادها “لدي أخبار سارّة. تلقيت معلومات للتو من رئيس الاتحاد الغاني ان كريستيان أتسو وُجد في هاتاي”.

بدوره، قال مصطفى عزت نائب رئيس نادي هاتاي سبور لقناة راديو غول التركية إن “أتسو أنقذ من تحت الركام وقد أصيب بجروح. للاسف لا يزال مديرنا الرياضي تانر صفوت تحت الانقاض”.

وأودى الزلزال المدمر بحياة أكثر من 11 ألف شخص في كل من تركيا وسورية حتى الآن.

وذكرت تقارير إخبارية أن أتسو، الذي يلعب في هاتاي سبور، المنافس ببطولة الدوري التركي، مفقود حتى الآن، وهو ما ينطبق أيضا على تانر صفوت، المدير الرياضي للنادي.

وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل ان ينتقل الى نادي الرائد.

أتسو أهدى فريقه الفوز قبل ساعات من الزلزال

وسجل أتسو الاحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

غرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقة الاسباني السابق بعد اللقاء “انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة”.

خاض آخر مبارياته الدولية الستين في أيلول/سبتمبر 2019، علمًا أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجات عند الساعة 4:17 من فجر الاثنين بالتوقيت المحلي (01:17 ت غ)، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود السورية.

أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات.

وأسفر الزلزال الذي أصاب سورية أيضاً عن مقتل الآلاف بينهم اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عاماً إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية.