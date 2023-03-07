. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

منها سائقة خاصة وقهوجي.. إتاحة استقدام 13 مهنة جديدة للسعودية

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستقدام لـ 13 مهنة جديدة عبر منصة مساند

جميع المهن الجديدة التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستقدام هي مهن شخصية منزلية

. .. by . ..
الرياض تتيح استقدام 13 مهنة جديدة جميعها مهن شخصية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إتاحتها استقدام 13 مهنة جديدة وجميعها مهن شخصية للمواطنين وذلك عبر خدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية (منصة مساند)

والمهن الجديدة المتاحة للاستقدام هي عامل عناية شخصية، حارس منزلي، مدرس خاص، خياط منزلي، مدير منزل، مزارع منزلي، قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، أخصائي نطق وسمع خاص، مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة.

وتعمل منصة “مساند” الإلكترونية على تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، إذ تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة، تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة، واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية، والمهن، والأسعار، أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين، وغير ذلك، دون الحاجة إلى زيارة المكتب.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا