أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إتاحتها استقدام 13 مهنة جديدة وجميعها مهن شخصية للمواطنين وذلك عبر خدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية (منصة مساند)

والمهن الجديدة المتاحة للاستقدام هي عامل عناية شخصية، حارس منزلي، مدرس خاص، خياط منزلي، مدير منزل، مزارع منزلي، قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، أخصائي نطق وسمع خاص، مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة.

تم إتاحة أكثر من 10 مهن جديدة متاحة للإستقدام تتناسب مع احتياجك، تعّرف عليها الآن: pic.twitter.com/ybIsBGmv0X — مساند | Musaned (@Musaned_DL) March 6, 2023

وتعمل منصة “مساند” الإلكترونية على تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، إذ تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة، تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة، واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية، والمهن، والأسعار، أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين، وغير ذلك، دون الحاجة إلى زيارة المكتب.