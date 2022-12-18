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أبو كيان “لجميع أنواع المخدرات” ..هكذا عرض تاجر الممنوعات بضاعته على الإنترنت مصحوبة برقم “للشكاوى”!

الإعلان الذي قاد صاحبه إلى قبضة الشرطة خلال ساعات دفع كثير من مستخدمي الانترنت للسخرية ووصف أحدهم التاجر بأنه يتعاطى "صنف جديد".
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لم يكتف تاجر المخدرات “أبوكيان” بعرض بضاعته علنا على الإنترنت بإحدى محافظات شمال مصر لكنه اضفى طابعا من المرح على نشاطه بإضافة رقم هاتف مخصص “لتلقي الشكاوى”.

الإعلان الذي قاد صاحبه إلى قبضة الشرطة خلال ساعات دفع كثير من مستخدمي الانترنت للسخرية، ووصف أحدهم التاجر بأنه يتعاطى “صنف جديد”.

طبع التاجر منشورا لبضاعته يعرض “الأصناف المتاحة” ووفرتها بالجملة والتجزئة مصحوبا برقم للتواصل وآخر لتلقي “الشكاوى” ونشره على موقع فيسبوك. وكان من بين المتصلين بالطبع فرد شرطة استدرجه لضبطه.

نشرت وزارة الداخلية المصرية منشورا على صفحتها بموقع فيسبوك مصحوبا بصورة للمضبوطات التي أوضحت انها اشتملت على ستة كيلوجرامات من مخدر “الحشيش“، وكمية من مخدر الهيروين، وسلاح خرطوش.

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خدمة ما بعد البيع

قال صالح عزام على أحد مواقع التواصل الاجتماعي “عجيب جدا أبوكيان ده عنده ثقة في نفسه عجيبة!! المشكلة أبوكيان كان صادق مع نفسه وصريح جدا…وفوقها عامل رقم للشكاوى ..خدمة ما بعد البيع”.

وقالت مي “بلغ عن نفسه بذات نفسه شكرا على حسن تعاونك مع الشرطة“.

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