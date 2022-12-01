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أبو فيصل: “مشهور سناب شات” كيف ودع جماهيره قبل وفاته بساعات؟

تصدر وسم وفاة أبوفيصل مشهور سناب شات موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، بعد ساعات من إعلان خبر وفاته
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توفي مشهور سناب شات أبو فيصل إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، فمن هو أبو فيصل مشهور سناب شات؟

هو الحسين بن شجاع بن الحسين الشريف، أبو فيصل، ولد عام 1988، في سلطنة عمان

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  • اشتهر “أبوفيصل” في موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” بأسلوبه الفكاهي ونشر الطرفة لإسعاد متابعيه من السعودية والخليج والوطن العربي، وكان ذلك منذ عام 2017م.
  • نشر “أبوفيصل” على حسابه في “سناب شات”، قبل 16 ساعة من تعرضه للأزمة القلبية، إحدى الطرف حيث قال: “لو ما حصّلت مكان في القلب، لا تنزل للكبد الله يبارك فيك”. وتغريدة أخرى قال فيها: “أحيانا التواجد في وسائل التواصل من نعم الله عليك بمحبة الناس لك ودعائهم، وذكرك بكل خير بين الملأ سواء كنت حيًا أو بعد مماتك”.
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  • بعد التغريدتين بساعات ضجت مواقع التواصل بخبر وفاة أبو فيصل العماني حيث تساءل العديد من المتابعين في الوطن العربي عن سبب الوفاة.
  • حقق أبو فيصل شهرة كبيرة على تطبيق سناب شات وكان يتابعه الآلاف من المشاهدين بسبب المقاطع الكوميدية الفكاهية التي كان ينشرها للمتابعين.

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