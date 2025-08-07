أبو ظبي…مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستضيف مايكل سايلور

سيكون مايكل سايلور المتحدث الرسمي في مؤتمر بيتكوين في أبوظبي في شهر ديسمبر القادم، ويعد سايلور، “عراب” الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية بعد أن اتخذ قرارًا استراتيجيًا في عام 2020 بتحويل جزء كبير من خزينة شركته إلى البيتكوين، مما جعله شخصية مؤثرة في عالم العملات الرقمية.يُقام الحدث بتنظيم مشترك بين مجموعة أدنيك وشركة BTC ميديا – الشركة الأم لمجلة بيتكوين، ويجمع تحت مظلته نخبة من المتحدثين المؤثرين، وورش عمل تفاعلية، إلى جانب معرض متخصص يعكس أحدث التوجهات في القطاع. وينتظر الحضور مشاركة سايلور، الذي سيقدم رؤى استراتيجية حول مستقبل العملات الرقمية، مما يعزز مكانة المؤتمر كمنصة رائدة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعدُّ مايكل سايلور من أبرز الشخصيات التي ساهمت في ترسيخ مكانة البيتكوين كأصل استثماري رئيسي في خزائن الشركات حول العالم، وسيشارك في مؤتمر بيتكوين مينا، المقرر عقده في مركز أدنيك أبوظبي من 8 إلى 9 ديسمبر 2025. وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: “إن إقامة مؤتمر بيتكوين مينا للمرة الثانية؛ يُرسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والريادة الفكرية في مجال الأصول الرقمية. ومع تطلعاتنا لعام 2025، يسعدنا التعاون مع شركة BTC للارتقاء بالمنصة إلى آفاق جديدة، وجمع نخبة من رواد الأعمال العالميين والمنظومة الديناميكية في المنطقة لصناعة فعالية أكثر تأثيرًا وشمولية.”

فيما قال براندون غرين، رئيس قسم التسويق في شركة BTC: “يُسعدنا استضافة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “ستراتيجي” مايكل سايلور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، في أول مشاركة له ضمن مؤتمر بيتكوين الإقليمي. ونفخر بجمع أحد أبرز رواد تبني بيتكوين في أسواق رأس المال مع أحد أكثر الاقتصادات تطلعًا للمستقبل، في كلمة رئيسية تاريخية تُجسّد لحظة فارقة في مسيرة الأصول الرقمية بالمنطقة.”

رحلة التحول الاستراتيجي في المشهد المالي

شكّلت الخطوة الجريئة التي اتخذها مايكل سايلور في العام 2020، بتخصيص خزينة شركته للاستثمار في بيتكوين، تحولًا جذريًا في مفاهيم إدارة رأس المال المؤسسي، إذ وعلى مدى السنوات الخمس التالية، أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها في حماية قيمة المساهمين، وجذبت اهتمامًا إعلاميًا عالميًا، كما دفعت العديد من مجالس الإدارات حول العالم إلى إعادة النظر في سياساتها المالية ونهجها تجاه الأصول الرقمية.

ومن أشهر مقولات مايكل سايلور “في عالم تتآكل فيه قيمة المال وتزداد تكلفة الأصول، يبرز بيتكوين كأندر وأثمن ما توصل إليه الإنسان. إنها الأصل الذي لا يُضاهى… ولا بديل له”.

بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعود إلى أبوظبي

تشكّل الكلمة الرئيسية التي سيلقيها مايكل سايلور إنجازًا بارزًا ليس فقط لمؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل للمنطقة بأكملها. فمنذ إقامة النسخة الأولى من المؤتمر في العام 2024، رسّخ مكانته كمحطة محورية على خارطة فعاليات بيتكوين العالمية، جامعًا نخبة من القادة والمفكرين مثل الخبير الاقتصادي الدكتور سيف الدين عمّوص ورجل الأعمال إريك ترامب، وبدعم من شركات كبرى مثل منصة تداول العملات المشفرة بينانس، ومنصة الخدمات المالية إيتورو، ومنصة الخدمات المالية M2. واستقطبت الفعالية آلاف الحضور إلى مركز أدنيك أبوظبي، على مدار يومين حافلين برؤوس الأموال العالمية، والأفكار الريادية، واللحظات غير المتوقعة، بما في ذلك مباراة لكرة القدم؛ جمعت جمهور المؤتمر بأبطال دوري كرة القدم الأمريكية.

وتستند نسخة العام 2025 إلى الزخم المتصاعد الذي حققته الفعالية، مُعيدةً بذلك الحوار العالمي حول بيتكوين إلى قلب الشرق الأوسط. ومع صعود أبوظبي كمركز محوري للطاقة والتمويل والبنية التحتية الرقمية، يُجسّد حضور مايكل سايلور مؤشراً واضحاً على تنامي الاهتمام بإدماج بيتكوين ضمن الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى للمنطقة.

وسيجمع مؤتمر “بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” مجددًا، وتحت سقف واحد؛ نخبة من قادة الصناعة، والمستثمرين المؤسسيين، والأفراد ذوي الثروات العالية، ورواد الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع المحتوى، والمهتمين بالتعلم، لفتح حوارات جادة حول مستقبل المال والتحول المالي العالمي.

من هو سايلور؟

مايكل سايلور هو رائد أعمال أمريكي، اشتهر بكونه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي (سابقًا) ورئيس مجلس إدارة شركة “ستراتيجي” (MicroStrategy)، وهي شركة برمجيات متخصصة في ذكاء الأعمال. لكن شهرته الأكبر حاليًا تأتي من كونه من أبرز الداعمين والمستثمرين في البيتكوين. وهو مؤسس “أكاديمية سايلور” التي تقدم تعليمًا مجانيًا عبر الإنترنت، كما أنه مؤلف كتاب “The Mobile Wave” .