سامر باطر by سامر باطر

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أبو ظبي، قواعد جديدة لعرض الصور الملكية

سامر باطر by سامر باطر

اشار تعميم أصدرته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمنشآت الفندقية والسياحية، حول عرض الصور الرسمية لأصحاب السمو الشيوخ إلى ضرورة الالتزام باستبدال كافة الصور الحالية لأصحاب السمو الشيوخ وبحسب التسلسل في المرفق بذلك التعميم وبشكل فوري وفقا ً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، يتوجب عليكم الالتزام.

وينوه التعميم بأنه سيتم تفتيش المنشآت المذكورة أعلاه من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للتحقق من التزامها بتطبيق كافة هذه الإجراءات، تفاديا ً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...