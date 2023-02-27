أبو ظبي، قواعد جديدة لعرض الصور الملكية

اشار تعميم أصدرته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمنشآت الفندقية والسياحية، حول عرض الصور الرسمية لأصحاب السمو الشيوخ إلى ضرورة الالتزام باستبدال كافة الصور الحالية لأصحاب السمو الشيوخ وبحسب التسلسل في المرفق بذلك التعميم وبشكل فوري وفقا ً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، يتوجب عليكم الالتزام.

وينوه التعميم بأنه سيتم تفتيش المنشآت المذكورة أعلاه من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للتحقق من التزامها بتطبيق كافة هذه الإجراءات، تفاديا ً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.