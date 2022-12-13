أبوعقيلة مسعود: ماذا نعرف عن عميل المخابرات الليبي الذي شكره القذافي على صنع قنبلة طائرة لوكربي؟

أمام محكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مثل أبوعقيلة محمد مسعود خير المريمي، وهو عميل مخابرات ليبي يشتبه في أنه صنع القنبلة التي قتلت 270 شخصا على متن رحلة بان أمريكان 103 فوق بلدة لوكربي باسكتلندا عام 1988.

ماذا نعرف عن أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي؟

كشف محققون أمريكيون وقت التفجير عن أدلة على أن أحد المتهمين المحتملين كان اسمه “أبو عقيلة مسعود”، لكن لم يتمكنوا من تحديد مكانه:

لم توجه الولايات المتحدة أي اتهام رسمي لمسعود حتى عام 2020، حين كشفت أدلة جديدة تفيد بأنه اعترف فيما يبدو بجرائمه أمام مسؤول ليبي في سبتمبر/ أيلول من عام 2012

مسعود واحد من ثلاثة أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أمريكيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988

كان قد سُجن في أعقاب انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد الزعيم الليبي معمر القذافي

تم إطلاق سراحه منذ عام، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش في منزل الأسرة في طرابلس

قال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق مسعود، إن مسلحين جاءوا إلى منزل عائلته في طرابلس في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وألقوا القبض عليه

وقال المريمي إن عائلة مسعود علمت فقط بنقله إلى الولايات المتحدة عندما شاهدت الأنباء على التلفزيون

لم تعلق حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وهي الإدارة المعترف بها دوليا في طرابلس، على نقل مسعود إلى الولايات المتحد.

لكن الخصوم السياسيين لحكومة الوحدة الوطنية اتهموها بتسليم مسعود بصورة غير قانونية إلى واشنطن لكسب دعمها في النزاع الليبي المستمر بشأن السيطرة على الحكومة

قال المريمي إن عائلة مسعود قدمت شكوى رسمية أيضا أمام النائب العام الليبي حول نقله إلى الولايات المتحدة

لوكربي

ويأتي مثول مسعود أمام محكمة في واشنطن بعد ما يقرب من 34 عاما من انفجار قنبلة على متن الطائرة بوينج 747 التي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، مما أدى لمقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصا و11 شخصا على الأرض.

المحاكمة

جاء مثول مسعود أمام المحكمة في واشنطن بعد أيام من القبض عليه في ليبيا:

أبلغ مسعود (71 عاما) قاضي التحقيق الأمريكي عبر مترجم بأنه لن يتحدث إلا بعد أن يجتمع بمحاميه

قال ممثل الادعاء للمحكمة “إن عددا لا يحصى من العائلات لم يتعاف تماما من أفعاله”.

أوضح أن الحكومة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة

تم توجيه الاتهام لمسعود في دعوى جنائية بتدمير طائرة مما أدى لسقوط قتلى، وتدمير مركبة تستخدم في التجارة بين الولايات باستخدام متفجرات مما تسبب في سقوط قتلى

جاء في شهادة لعميل بمكتب التحقيقات الفدرالي أن مسعود اعترف لمسؤول ليبي في عام 2012 بتصنيع القنبلة التي فجرت الرحلة 103 التابعة لخطوط بان أمريكان الجوية وبأنه عمل مع المقرحي وفحيمة على تنفيذ المؤامرة

محكمة اسكتلندية

وفي عام 1991، تم توجيه الاتهام إلى اثنين آخرين من عملاء المخابرات الليبية، هما عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة، في التفجير:

وقد أُدين المقرحي بتنفيذ التفجير وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001. وأُطلق سراحه لاحقا بعد إصابته بالسرطان وتوفي في منزله في طرابلس عام 2012

تمت تبرئة فحيمة من جميع التهم الموجهة إليه، لكن الادعاء الاسكتلندي قال إن المقرحي لم يتصرف بمفرده

القذافي شكره

وخلال التحقيق الذي أجراه معه مسؤول ليبي في عام 2012، اعترف مسعود بأنه اشترك في مؤامرات أخرى مماثلة وإن التفجير كان بأمر من قيادة المخابرات الليبية. وزعم أيضا أن القذافي، الذي قتله الثوار في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، “شكره وأفرادا آخرين من الفريق على هجومهم الناجح على الولايات المتحدة”.