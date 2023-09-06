أبوظبي للصادرات يفتح خط ائتمان للتصدير من الإمارات إلى مصر

وقع مكتب أبوظبي للصادرات أدكس، بصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية مع البنك الأهلي المصري لفتح خط ائتمان بـ 100 مليون دولار، لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ومصر، وتشجيع الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز وجودها في السوق المصرية، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات بمكتب أبوظبي للصادرات محمد سيف السويدي: “ تتماشى الاتفاقية مع البنك الأهلي المصري مع رؤية قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتعزيز الصادرات الوطنية”، لافتاً إلى أن التمويل الذي سيوفره أدكس، يشكل خطوة مهمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد شراكة استراتيجية تدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات الذي أسسه صندوق أبوظبي للتنمية في 2019، يعمل على تنمية الصادرات الوطنية، بتقديم الحلول التمويلية لتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية.