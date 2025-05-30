أبوظبي ضمن أفضل مدن العالم بالمساحات الخضراء والطبيعة

حلت أبوظبي في قائمة أفضل المدن خضرة وحدائق، بعد أن استطلعت مجلة تايم أوت آراء آلاف سكان المدن حول العالم لسبر مدى انفتاحهم على الطبيعة، وحلت أبوظبي في المرتبة التاسعة ضمن المدن الأفضل تقييمًا. بعد طرح سؤال أي مدينة تُوفر لسكانها أفضل المساحات الخضراء؟ لمعرفة ذلك، استطلعت مجلة تايم آوت آراء 18,500 شخص من مدن حول العالم، وحصلت المدن العشرون المدرجة في القائمة أدناه على أعلى نسبة من التقييمات “الجيدة” أو “المذهلة” لمساحاتها الخضراء وإمكانية الوصول إلى الطبيعة.

وتسعى أبو ظبي لافتتاح المزيد من الحدائق بهدف الارتقاء بجودة حياة السكان عبر توفير مساحات خارجية مميَّزة تشجِّعهم على تبنّي أنماط الحياة الصحية، وتعزِّز التفاعل الاجتماعي. بل تعدى ذلك مؤخرا ليشمل الحدائق البحرية المرجانية باسم حدائق أبو ظبي المرجانية.

أما قائمة المدن ذات المساحات الخضراء الأوسع والحدائق الأكثر فجاءت كما يلي

1- ميديلين، كولومبيا، 92%

2- بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 88%

3- . سيدني، أستراليا، 87%

4- لندن، المملكة المتحدة، 87%

5- أوستن، الولايات المتحدة الأمريكية، 86%

6- إدنبرة، المملكة المتحدة، 86%

7- ملبورن، أستراليا، 86%

8- دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية، 84%

9- أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 83%

10 – كيب تاون، جنوب أفريقيا، 83%

تصدرت ميديلين القائمة وهي ثاني أكبر مدينة في كولومبيا، الأفضل على الإطلاق، حيث قيّم 92% من السكان المحليين المساحات الخضراء وإمكانية الوصول إلى الطبيعة بشكل إيجابي. تُعرف ميديلين باسم “مدينة الربيع الأبدي”، حيث ترتفع درجات الحرارة باستمرار خلال النهار بفضل مناخها الاستوائي المُصاحب للرياح التجارية – ومع ذلك، فإن المساحات الخضراء هي ما يُبقي المدينة باردة. في عام ٢٠١٦، بدأ مشروع لإضافة “ممرات خضراء” إلى شوارع ميديلين الخرسانية المترامية الأطراف (والشديدة الحرارة)، وفي السنوات الثلاث الأولى من المشروع، انخفضت درجة الحرارة الإجمالية للمدينة بمقدار درجتين مئويتين.

يمر نهر في ميديلين أيضًا عبر مركزها، حيث توفر شبكة من الحدائق على ضفافها ٢٨٠ شجرة و٣٨٠٥٢ مترًا مربعًا من المساحات الخضراء. كما توجد العديد من المساحات الطبيعية خارج المدينة مباشرةً، مثل وادي ريو كلارو، وهي محمية خلابة حيث يمكنك السباحة أو ممارسة بعض الرياضات المائية.

في المركز الثاني حلت بوسطن وهي المدينة التي جاءت أيضًا في المرتبة الثانية من حيث سهولة المشي في استطلاعنا. وصف ٨٨٪ من سكان بوسطن الذين تحدثنا إليهم المساحات الخضراء في المدينة وإمكانية الوصول إلى الطبيعة بأنها “جيدة” أو “مذهلة”. لدينا قائمة بأفضل حدائق بوسطن هنا، وأشهرها حديقة بوسطن كومون، وهي المساحة الخضراء الأكثر زيارة في المدينة وأقدم حديقة في الولايات المتحدة.

حصلت سيدني على المركز الثالث، فهي لا تفخر فقط بمساحاتها الخضراء الخلابة، بل تُعدّ أيضًا نقطة انطلاق مثالية للتنزه والاستكشاف. على حدود المدينة الشمالية الغربية، تقع حديقة بلو ماونتنز الوطنية، كما تضم ​​سيدني أكثر من 100 شاطئ شهير، من حمامات الشمس إلى الغطس وركوب الأمواج والتجديف بالكاياك. هذه هي أفضل 20 مدينة في العالم من حيث المساحات الخضراء والوصول إلى الطبيعة

وتلفت المجلة إلى أنه حتى أكثر سكان المدن شغفًا بالطبيعة يحتاجون إلى استراحة قصيرة من حياة المدينة بين الحين والآخر، لكن هذا لا يعني بالضرورة مغادرة محيط مدينتهم.

وتشير المجلة إلى أن بعض المدن بُنيت أصلاً في مساحات طبيعية خلابة أو حولها، سواءً كانت شواطئ أو محميات طبيعية أو مناظر جبلية، بينما اتخذت مدن أخرى خطواتٍ فعّالة لإضافة بعض المساحات الخضراء إلى شوارعها. ويشير التقرير إلى أن المساحات الخضراء مفيدةٌ جدًا ، فقد ثبت على نطاق واسع أن قضاء الوقت في الطبيعة يُخفف التوتر ويُحسّن الصحة النفسية، كما أنها تشجع على ممارسة النشاط البدني من أجل الصحة البدنية. في الواقع، وجدت الأبحاث أن قضاء الوقت في المساحات الخضراء يُطيل العمر.

ثم هناك فوائدها للبيئة العامة. تُحسّن المساحات الخضراء المفتوحة جودة الهواء وتُساعد في الحفاظ على برودة درجات الحرارة في المدن الخانقة، ولكن

إلى جانب المساحات الخضراء، استفدنا أشارت آراء السكان المحليين لتصنيف أفضل مدن العالم من حيث سهولة المشي ووسائل النقل العام .