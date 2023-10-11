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أبوظبي توفر 50 ألف وظيفة في صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة

تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الصناعات المتقدِّمة والتكنولوجيا المتطوِّرة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات فيها

فريق التحرير by فريق التحرير
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يطلع على تفاصيل خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يطلع على تفاصيل خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي

اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، والذي سيسهم في إضافة ما بين 90 – 120 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2040، وما بين 30 -50  ألف فرصة وظيفية. 

واطّلع سموّه، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، على تفاصيل الخطة التي عرضها أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لإنشاء مجمع متكامل ومتعدد الوسائط لتطوير حلول مبتكرة، لإنتاج مركبات ذكية وذاتية القيادة براً وبحراً وجواً. 

وأكَّد سموّه أنَّ أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً في مجال الصناعات المتقدِّمة والتكنولوجيا المتطوِّرة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات فيها، لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، والتحوُّل نحو صناعات نظيفة ومستدامة. 

ووجَّه سموّه بعقد شراكات استراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الكفاءات والمواهب، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لإنشاء منظومة متكاملة تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإحداث قفزة نوعية في قطاع النقل.  

وسيسهم إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في تحويل الإمارة إلى مركز رائد ومتقدِّم في تطوير المركبات ذاتية القيادة، بفضل ما تتمتَّع به الإمارة من تطوُّر في مجال البنية التحتية التكنولوجية، ومنظومة متكاملة في البحث والتطوير، إضافةً إلى الإنجازات التي حقَّقتها في مجال الطيران والصناعات الجوية. 

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فريق التحرير

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