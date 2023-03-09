أبوظبي تقترب من شراء حصة في لينسكارت الهندية بـ 500 مليون دولار

ذكرت وكالة “بلومبيرج” أن جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) يقترب من الاستحواذ على حصة في شركة النظارات الهندية الناشئة “لينسكارت سوليوشنر” بقيمة 500 مليون دولار، كما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة.

ويضع صندوق الثروة السيادي اللمسات الأخيرة على اتفاقية لشراء مزيج من أسهم “لينسكارت” الحالية وأسهم جديدة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنَّ المعلومات سرية. وقالوا إنَّ الصفقة، التي من شأنها أن تقدّر قيمة “لينسكارت” بأكثر من 4 مليارات دولار، قد يتم الإعلان عنها في وقت أقربه هذا الأسبوع.

وتستعد “لينسكارت” لإغلاق جولة التمويل الخاصة بها وسط هزيمة عالمية لشركات التكنولوجيا التي أدت إلى تسريح الآلاف، وتراجع النشاط الاستثماري، وخفض التقييمات بمليارات الدولارات للشركات الناشئة.

نمت الشركة لتصبح أكبر علامة تجارية للبصريات في الهند. وتدعمها شركات “كيه كيه أر” و”سوفت بنك غروب”، و”تيماسيك هولدينغز”، و”بريمجي إنفست”.

على الرغم من تقدّم المناقشات، لكنَّ التفاصيل قد تتغير، وفقاً للمصادر نفسها. وامتنع ممثلو جهاز أبوظبي للاستثمار و”لينسكارت” عن التعليق.

وتستخدم “لينسكارت” التكنولوجيا وأتمتة سلسلة التوريد لبيع النظارات والعدسات اللاصقة للمستهلكين مباشرةً. وتأسست الشركة في 2010 من قبل بيوش بانسال، وهو رئيسها التنفيذي أيضاً.

وأفادت “بلومبرغ نيوز” أنَّ الشركة وافقت في يونيو على شراء حصة أغلبية في شركة “أون دايز” اليابانية بتقييم يقارب 400 مليون دولار.

وقال بانسال لتلفزيون “بلومبيرج” في تموز / يوليو الماضي إنَّ الشركة مربحة، وتخطط لطرح عام أولي في غضون 48 شهراً.