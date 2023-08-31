أبوظبي تفرض غرامة على كي بي إم جي لوار جلف

اتخذت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إجراءات تنفيذية ضد شركة “كي بي إم جي لوار جلف ليمتد” (كي بي أم جي)، وهي شركة تدقيق مسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

وفرضت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار أمريكي على شركة “كي بي إم جي” وذلك نتيجة عدم فعالية الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها مما ادى الى عدم امتثالها لمتطلبات التدقيق التي تنص عليها اللوائح التنظيمية التي تديرها وتنفذها السلطة.

ويتطلب الإطار التنظيمي لشركات التدقيق في سوق أبوظبي العالمي أن يتم توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبل مدراء التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي نيابة عن شركة التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

ووجدت سلطة التسجيل أن شركة “كي بي إم جي” قد أخفقت في ضمان وجود الضوابط المطلوبة والتي تتطلب أن يقتصر حق توقيع تقارير التدقيق الصادرة من قبلها والخاصة بالشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي على مديري التدقيق المسجلين في سوق أبوظبي العالمي فقط ، بما يتوافق مع متطلبات سلطة التسجيل.

وقبل فرض الغرامة المالية، قامت سلطة التسجيل بالتواصل مع شركة “كي بي إم جي” على مدار عدة أشهر وتنبيهها إلى وجود مخالفات تتمثل في قيام مدراء تدقيق من الشركة غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي بالتوقيع على تقارير تدقيق خاصة بشركات مسجلة في سوق أبوظبي العالمي. اضافة إلى ذلك، أصدرت سلطة التسجيل تعليمات إلى شركة “كي بي إم جي” لتحسين الأنظمة والضوابط المعتمدة من قبلها بهدف منع تكرار هذه المخالفات . رغم ذلك، وبعد أن أكدت شركة “كي بي إم جي” لسلطة التسجيل أنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمتها وضوابط المراقبة لديها ، تكرر حصول المخالفات المتمثلة بتوقيع مدراء تدقيق غير مسجلين في سوق أبوظبي العالمي على تقارير التدقيق الصادرة عن شركة “كي بي إم جي”.

ويعد تعزيز المعايير عالية الجودة للتدقيق هدفاً تنظيمياً رئيسياً لسلطة التسجيل ، ولذلك يتوجب من المدققين المسجلين في سوق أبوظبي العالمي اتباع أحكام إدارية واضحة وأنظمة وضوابط فعالة وفق أفضل متطلبات الحوكمة التي تضمن امتثالهم التام لقواعد وأنظمة سلطة التسجيل .

وقالتإدارةالرقابة و التنفيذ في سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: “ستتخذ سلطة التسجيل الإجراءات الرادعة والمناسبة عند مخالفة شركات التدقيق المسجلة أو مدراء التدقيق المسجلين في السوق

التزاماتهم. ويتوجب على شركات التدقيق المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وضع أنظمة تدقيق فعالة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بعمل شركات التدقيق التي تتطابق مع متطلبات سوق أبوظبي العالمي والتي تتماشى مع المعايير الدولية، والتي تسهم في تحسين جودة عمليات التدقيق وتعزز الثقة في التقارير المالية للشركات. ولذلك يتوجب من المدققين المسجلين أن يتخذوا الإجراءات المناسبة للاستجابة للتحذيرات الصادرة عن سلطة التسجيل، والتأكد من حسن تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة تنفيذها وضمان فعاليتها”.