أبوظبي تطلق استوديوهات أفلام عالمية ضخمة

أعلنت twofour54، التابعة لمجموعة أدنيك، عن إنشاء استوديوهات أفلام ضخمة تحمل اسم “استوديوهات twofour54 ” بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية في مجال صناعة الأفلام. وستغطي “استوديوهات twofour54 ” مساحةً تتجاوز 100 فدان لتُمثّل وجهة إنتاج مستقبلية متكاملة مزودة بأحدث المعدات اللازمة لإنتاج الأعمال الافتراضية، ومدعومةً بتقنيات الميتافيرس، مما سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على المحتوى في مشهد الإنتاج الإقليمي والعالمي.

وتمتد “استوديوهات twofour54 ” على مساحة كبيرة تبلغ 400 ألف متر مربع (ما يعادل 4,400,000 قدم مربع)، وتتميز باحتوائها على مجموعة متنوعة من أفضل المرافق، بما فيها 11 مسرحاً صوتياً، وخزان مياه خارجي بمساحة 3,000 متر مربع (ما يعادل 32,000 قدم مربع)، إضافةً إلى ست مواقع تصوير مبتكرة ومتعددة الاستخدامات، مما يوفر لمنتجي الأفلام مساحات إبداعية استثنائية لسرد رواياتهم بأسلوب مبتكر. كما ستضمّ “استوديوهات twofour54 ” مساحات مكتبية ومجموعة متنوعة من مرافق الإنتاج الأخرى التي ستمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع (أكثر من 75 ألف قدم مربع)، وتشمل مرافق ما بعد الإنتاج، ومساحات التأجير الدائمة، فضلاً عن غرف العرض. وقد تناول تصميم “استوديوهات twofour54” جميع الجوانب والتفاصيل والتي نُفذت بدقة فائقة بهدف توفير بيئة تعزز الإبداع وتضمن استمرار عمليات الإنتاج بكفاءة عالية.

ويتجاوز التزام “استوديوهات twofour54 ” من مجرد توفير مرافق إنتاج متميزة إلى رعاية مجتمع إبداعي وتعزيز روح التعاون، ويتضح ذلك من خلال توفيرها مرافق تأجير دائمة واحتضانها مجموعة من الشركات التي تخدم صناعة الإنتاج، مما يوفر وجهة شاملة لجميع المشاركين في القطاع ويجعل من “استوديوهات twofour54” منظومةً إبداعية فريدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذه المناسبة، قال حميد مطر الظاهري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: “تُشكل الصناعات الإبداعية إحدى الركائز الرئيسية للمشهد الإبداعي في أبوظبي، وتُعتبر ضمن القطاعات ذات الأولوية نظراً للقيمة الكبيرة التي تقدمها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة. نفخر بدورنا الريادي في تحقيق رؤية أبوظبي بأن تصبح وجهة عالمية رائدة لإنشاء المحتوى من خلال استوديوهات twofour54 . وبعد اكتمال بنائها في عام 2025، ستقود هذه الوجهة الجديدة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني نحو آفاق واسعة، وستعمل على توفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد المحلي”.

ومن جانبه، قال مارك وايتهيد، الرئيس التنفيذي لـtwofour54 : “قدمت twofour54 على مدار 15 عاماً حافلاً بالنمو والنجاحات الدعم والتسهيلات الضرورية لآلاف الأعمال الإنتاجية، ما عزز سجلها الحافل بالإنجازات، وأكسبها فهماً عميقاً لمتطلبات صناعة السينما العالمية. واستناداً إلى هذه الخبرات الواسعة، استطاعت twofour54 تمييز الفرص الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتمثل في الحاجة إلى وجهة إنتاج متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات. وتواصل twofour54 التزامها بمهمة تعزيز البيئة الإبداعية ورعاية المواهب وتوفير منصة عالمية تتيح لأصحاب المواهب الواعدة تحقيق أحلامهم في عالم السينما”.

ولعبت twofour54، منذ تدشينها، دوراً بارزاً في إنتاج بعض من أكثر الأفلام شهرة، بما فيها أبرز أفلام هوليوود مثل “مهمة مستحيلة” و”ديون” و”حرب النجوم” و”السرعة والغضب”، إلى جانب عدد من أهم أفلام بوليوود مثل “بهارات” و”تايجر زيندا هاي”، فضلاً عن طيف واسع من الأفلام الإقليمية. كما تهدف “استوديوهات twofour54 ” إلى تمهيد الطريق لمشاريع رائدة تلهم الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال توفير وجهة كُبرى على مدار العام لمحترفي الأفلام وعشاقها على حدٍ سواء.

وتُعدّ وجهة الصناعات الإبداعية إضافة جديدة من twofour54، تُكمل من خلالها محفظتها من المرافق المميزة في مقرها الرئيسي في المنطقة الإبداعية- ياس ومجموعة مرافق الإنتاج التابعة لها في جميع أنحاء أبوظبي. كما تضمن twofour54، بفضل وجهاتها المخصصة، أن تحوّل أي نوع من عمليات إنتاج المحتوى إلى تجربة لا تُنسى في الإمارة.