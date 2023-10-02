ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أبوظبي تسعى لاستثمارات في القطاع الصناعي

ساهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 53.7 بالمئة، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 154 مليار درهم

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
أبوظبي

أظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين أن الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي نما 12.3 بالمئة في الربع الثاني مما عزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة 3.5 بالمئة على أساس سنوي. وفقاً لـ رويترز.

ويأتي هذا النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي في إطار جهود الإمارة لتسريع وتيرة جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الهيدروكربونات.

وساهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 53.7 بالمئة، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 154 مليار درهم (41.93 مليار دولار) في الربع الثاني، وهي الأعلى منذ 2014.

وأبوظبي بها أغلب احتياطات النفط في الإمارات لكنها تكثف جهود تطوير القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والسياحة.

وأعلن مسؤول كبير اليوم الاثنين إتاحة 33 فرصة استثمارية في قطاع الصناعات الكيماوية في أبوظبي بقيمة سوقية إجمالية تبلغ ستة مليارات دولار بحلول 2027 في إطار استراتيجية صناعية أوسع نطاقا.

وقال أحمد الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن الحكومة تستثمر مليار درهم لدعم المستثمرين بفرص في القطاع الصناعي.

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