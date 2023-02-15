أبوظبي تسجل أكبر نمو في المنطقة بـ 10,5% بناتج يتجاوز 830 مليار درهم

سجلت إمارة أبوظبي أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10.5% في أول تسعة أشهر من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 830,3 مليار درهم بنهاية شهر أيلول / سبتمبر مقارنة مع 751,4 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021، وفق تقديرات مركز الإحصاء – أبوظبي.

وحسب بيانات المركز، سجلت القطاعات الاقتصادية غير النفطية 50.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 39 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق، لتصل قيمة هذه الأنشطة الإجمالية إلى 417.3 مليار درهم.

ونمت الأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي 20.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من 2021، ويرجع ذلك إلى استقطاب المستثمرين في الجزر والمناطق الساحلية، مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم وحدائق الراحة.

ونما نشاط خدمات الإقامة والطعام في إمارة أبوظبي 20.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.. وفي مؤشر واضح على ازدهار القطاع السياحي في الإمارة، وصلت معدلات إشغال الفنادق في أبوظبي، من بين المؤشرات الرئيسية الأخرى، إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، حيث استضافت أبوظبي في عام 2022 ما مجموعه 4.1 مليون نزيل فندقي، بزيادة قدرها 24% عن العام السابق، وبلغت معدلات إشغال الفنادق 70%، وهي أعلى بكثير من المتوسط المتحقق لمنطقة الشرق الأوسط والبالغ 63.6%، ما يجعل أبوظبي من بين أوائل الوجهات السياحية لعام 2022.

ويعود النمو القوي إلى زيادة الوعي عبر الأسواق الدولية والمحلية بمكانة أبوظبي وتنافسية عروضها الترفيهية وأنشطتها وفعالياتها الرياضية وتجاربها الثقافية والتراثية وشراكاتها الدولية الاستراتيجية الرائدة.

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بلغت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة 45 مليار درهم، بنمو 17.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ليمثل هذا القطاع 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي على مدى تسعة أشهر.

النقل والتخزين

وبلغت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين 14 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنمو 11.4% ليسهم بنحو 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل القطاع عدة أنشطة منها نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية والوسائل البرية والجوية والبحرية وأنشطة التخزين ذات الصلة، حيث عبر 15.9 مليون مسافر في عام 2022 من مطارات الإمارة، بحسب ما أفادت به مطارات أبوظبي.

الصناعات التحويلية

ونمت الصناعات التحويلية 8.1% وبمساهمة 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذا القطاع بحلول عام 2031 في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أعلنت عنها الإمارة مؤخراً لتعزيز مكانتها باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وأعلنت حكومة أبوظبي عن خطة لاستثمار 10 مليارات درهم في عدد من البرامج الصناعية الطموحة التي تستهدف زيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.

وتعزز الاستراتيجية الجديدة تجارة أبوظبي مع الأسواق الدولية، حيث تستهدف زيادة صادرات الإمارة غير النفطية 143% بقيمة 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.

الأنشطة المالية

ونمت الأنشطة المالية في إمارة أبوظبي 6.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من 2021 لتصل قيمتها إلى 28 مليار درهم، حيث استحوذت على 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.