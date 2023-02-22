أبوظبي تدرس شراء حصة في أكبر موانىء بريطانيا بـ 2,4 مليار دولار

يدرس جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) تقديم عرض لشراء 34% من أسهم أكبر مشغل للموانئ في المملكة المتحدة “اسوشيتد بريتش بورتس”، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين على الصفقة.

ومن المهتمين بالصفقة شركة “ستونبيك بارتنرز” المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية و”بريتش كولومبيا لإدارة الاستثمار” الكندية التي تسعى لشراء الحصة من قبل مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية، وفقاً للمصادر التي قالت إن الحصة قد تقدر بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) وربما تزيد عن ذلك.

وتمتلك وتدير الشركة البريطانية “اسوشيتد بريتش بورتس” نحو 21 ميناء في إنجلترا واسكتلندا وويلز وتتعامل مع حوالي ربع التجارة البحرية في المملكة المتحدة وأكثر من 150 مليار جنيه إسترليني من التجارة البريطانية سنوياً.

وكان مجلس استثمار المعاشات التقاعدية الكندي قد اشترى تلك الحصة من “جولدمان ساكس” و”برودينشال” في عام 2015 مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني.

ومن بين المساهمين الآخرين في شركة الموانئ “أيه بي بي أوميرز للاستثمار في البنية التحتية” وصندوق الثروة السيادية السنغافوري و”ويرن هاوس انفراستراكشر”.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية المناقشات، إن المداولات ما زالت في مراحلها الأولى وليس هناك يقين من تقديم أي عروض. وأضافوا أن هناك بعض المهتمين الآخرين بالصفقة، وربما يكون المساهمون الحاليون في شركة الموانئ من بينهم.

رفض المتحدثون باسم جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) و”بريتش كولومبيا” و”مجلس استثمار معاشات التقاعد الكندي” التعليق، بينما لم يرد ممثل “ستنويبيك” على الفور على طلب التعليق.

وظل الطلب على أصول البنية التحتية مرناً على الرغم من التباطؤ العام في نشاط الصفقات العالمية، حيث يحرص المستثمرون على إضافة الأصول التي يمكن التنبؤ بأنها توفر عوائد أكثر استقراراً إلى صناديق الاستثمار الخاصة بهم.

وكانت شركة حصانة للاستثمار السعودية وافقت في كانون الأول / ديسمبر الماضي على استثمار 2.4 مليار دولار في ثلاثة مشاريع تطوير رئيسية لشركة موانئ دبي العالمية. وجاءت الصفقة بعد حوالي ستة أشهر من استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من قبل شركة “كاسياس دي ديبو” الكندية في أكبر ميناء ومنطقتين صناعيتين في الشرق الأوسط.