أبوظبي تبحث بيع فندق ميامي بيتش بأرباح تصل إلى 350 مليون دولار

يسعى جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) إلى تحقيق أرباح مضاعفة من بيع “فندق ميامي بيتش” في الولايات المتحدة الأمريكية كان قد اشتراه في عام 2015 من شركة “ماريوت” العالمية بقيمة 230 مليون دولار، ويبحث بيعه اليوم بأكثر من 580 مليون دولار كما ذكرت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة، أي أن الأرباح المتوقعة من الصفقة في حال إنجازها ستكون بحدود 350 مليون دولار.

وقال أحد الأشخاص، الذين طلبوا جميعاً عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة الصفقة المحتملة، إن جهاز أبوظبي للاستثمار يعمل مع استشاري لجذب اهتمام المشترين المحتملين. ورفض جاري نيكسون، المتحدث باسم جهاز أبوظبي للاستثمار، التعليق.

ويضم “فندق ميامي بيتش” على 294 غرفة وجناحاً بما في ذلك الأكواخ المطلة على المحيط والمطاعم التي صممها الطاهي الشهير جان-جورج فونجريشتن، وفقاً لموقعه على الإنترنت.

وكانت فنادق جنوب فلوريدا من بين أكبر الرابحين في فترة انتشار الوباء في السفر الترفيهي، حيث أفادت شركة “اس تي آر” أن ميامي سجلت أعلى معدلات الإشغال وأسعار الغرف بين الأسواق الأمريكية الرئيسية في النصف الأول من العام.