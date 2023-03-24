“أبوظبي المالي” يربح  4.8 مليار درهم ويتصدر البورصات العربية

وصلت القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 3 تريليونات و969 مليارا و946 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

وأوضح الصندوق، في نشرته، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 4.87 مليار دولار من 735.7 مليار دولار إلى 740.5 مليار دولار.

رأس المال السوقي لسوق دبي المالي

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 159.3 مليار دولار، فيما وصلت رسملة السوق السعودية إلى 2.533 تريليون دولار وبورصة قطر156.9 مليار دولار وبورصة الكويت إلى 147.5 مليار دولار.

ارتفاع رأس المال السوقي لبورصة مسقط

وبيَنت نشرة صندوق النقد العربي، ارتفاع رأس المال السوقي لبورصة مسقط إلى 62.2 مليار دولار، فيما بلغ رأسمال بورصة الدار البيضاء إلى 52.4 مليار دولار، وبورصة مصر إلى 31.07 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 30.2 مليار دولار.

القيمة السوقية لبورصة عمان

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان مع نهاية الأسبوع الماضي نحو 27.4 مليار دولار وبورصة بيروت 20.6 مليار دولار، بينما تجاوزت رسملة بورصة فلسطين 5 مليارات دولار، وبورصة دمشق 2.44 مليار دولار.