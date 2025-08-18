“أبوظبي الإسلامي كابيتال تطلق صندوقًا استثماريًا متوافقًا مع الشريعة

أعلنت شركة “أبوظبي الإسلامي كابيتال” الشركة المملوكة بالكامل لمصرف أبوظبي الإسلامي ، ومقرها مركز دبي المالي العالمي وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، إطلاق “صندوق أبوظبي الإسلامي للفرص الاستثمارية(أو إي أي سي ليميتيد)، والمخصص للمتعاملين المحترفين بحسب بيان صحفي. ويُعد هذا الصندوق أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتم تأسيسه في مركز دبي المالي العالمي، للاستفادة من الفرص التجارية قصيرة الأجل المرتبطة بالأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. ويسعى الصندوق إلى تحقيق عوائد جذابة ومعدّلة حسب المخاطر مع توزيعات ربع سنوية مدعومة بنهج منضبط لإدارة المخاطر والسيولة. ومن خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص التجارية المتعلقة بشكل أساسي بأطراف مقابلة من الولايات المتحدة وأوروبا، توفّر استراتيجية هذا الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فئة الأصول ذات العوائد المستقرة نسبيًا و تتميز بتقلبات أقل والتي أثبتت تاريخيًا قدرتها على الصمود عبر دورات السوق. وسيتم إدارة الاستثمارات الأساسية للصندوق بالتعاون مع “جولدمان ساكس للبدائل“، بالاعتماد على خبرتها العميقة في هذا المجال وضوابطها المؤسسية المتقدمة لإدارة المخاطر.

ويستفيد الصندوق من هيكله الفريد والمبتكر بما يضمن أن تتم عمليات التمويل بما يتوافق تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويعكس إطلاق الصندوق التزام شركة “أبوظبي كابيتال” المستمر بتقديم حلول متميزة ، وذلك بالتعاون مع أفضل مدراء الأصول في فئتهم. ومن خلال إتاحة الوصول إلى التدفقات التجارية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، تُمكّن هذه الاستراتيجية المستثمرين من تنويع استثماراتهم بعيدًا عن أدوات الدخل الثابت التقليدية مع مخاطر منخفضة نسبياً. وبفضل بنيته التحتية المؤسسية وحوكمته القوية وإطاره المتوافق مع الشريعة الإسلامية كما أقرّه المجلس الشرعي للصندوق، يُعدّ الصندوق خيارًا جذابًا للمستثمرين الساعين إلى الحصول على عوائد مستقرة.