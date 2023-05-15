أبوظبي، منظومة جديدة على الطرق لتنبيه السائقين

بدأت شرطة أبوظبي تطبيق منظومة “تنبيه السائقين في الحالات الطارئة” على جميع الطرق الخارجية الرئيسية في الإمارة، باستخدام وميض الإضاءة الملونة للتنبيه لوقوع حادث مروري على الطريق، أو التحذير من الحالات الجوية المتقلبة، ما يسهم في تعزيز السلامة المرورية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

شرطة أبوظبي تبدأ تطبيق منظومة "تنبيه السائقين في الحالات الطارئة" على جميع الطرق الخارجية الرئيسية في الإمارة، باستخدام وميض الإضاءة الملونة للتنبيه لوقوع حادث مروري على الطريق، أو التحذير من الحالات الجوية المتقلبة، ما يسهم في تعزيز السلامة المرورية في جميع أنحاء إمارة #أبوظبي. pic.twitter.com/FmBcKH9etW — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) May 15, 2023

وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قد بدأت في التطبيق الفعلي للمخالفات لمنظومة “السرعة الدُنيا” على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين من الأول من مايو 2023م بعد انتهاء فترة المخالفات التحذيرية .



وأصبحت السرعة القصوى 140 كلم/الساعة والسرعة الدُنيا 120كلم/الساعة على الحارتين الأولى و الثانية من اليسار و سيتم تفعيل ضبط المخالفين من السائقين ومستخدمي الطريق لمن يقودون بأقل من سرعة 120كلم/الساعة لمخالفة “قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت” وقيمتها 400 درهم .



وأشارت إلى أن المسار الثالث المحدد سرعته بـ 140كلم / الساعة والمسار الأخير المسموح باستخدامه من قبل المركبات الثقيلة لن تشملهما مخالفات الحد الأدنى للسرعات وحث السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة من أجل سلامة الجميع .