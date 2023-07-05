ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أبهرتنا السعودية.. لم نجدها صحراء كما يقال

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

“أنا منبهرة” بهذه العبارة تحدثت الباحثة التونسية ليلي الشمال والتي أدت فريضة الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية.

وقالت الباحثة التونسية كنت أجهز لزفاف ابنتي في تونس حين وصلتني دعوة خادم الحرمين الشريفين لأداء الفريضة ضمن ضيوف الملك ففرحت فرحًا كبيرًا وتجهزت للحج، مضيفة: أنا أدرس التاريخ ومما تعلمنا أن المملكة العربية السعودية بلد صحراوي فيه جبال وأودية ولم أصدق أنها بهذا الشكل لو لم أشاهدها بعيني.

وأضافت، لما وطأت أقدامي أرض المملكة وجدت ناطحات السحاب والطرق والمدن الحديثة والسيارات والقطارات والشركات العالمية والتقدم والرقي في كافة المجالات فلم أصدق نفسي وانبهرت مما رأيته، كيف تحولت الصحراء إلى مدن حديثة وناطحات سحاب وطرق وكنت منبهرة من هذا التطور المذهل الذي سأدون فيه كتابًا عن كل ما شاهدته، مختتمة حديثها بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين أن يجزيه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء على الضيافة والخدمات الراقية التي قدمت لنا.

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