أبها والطائف أكثر الأماكن جذباً للسعوديين لقضاء العطلات في 2023

كشف تقرير أعدته شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك” (Knight Frank) حول المملكة العربية السعودية لعام 2023، أن مدينتي أبها والطائف أكثر وجهتين محليتين مفضلتين لدى السعوديين لقضاء العطلات.

ووجدت شركة “نايت فرانك” في استبيان أجرته بالشراكة مع شركة “يوغوف” (YouGov) وشمل 498 أسرة وطنية سعودية، أن المواطنين السعوديين يتنقلون كثيرًا داخل المملكة خلال سفرهم، إلا أنّ بعضهم يؤجل سفره أيضًا بسبب ارتفاع التكاليف، الأمر الذي سيشكّل عقبة كبيرة يجب التغلب عليها في حال تعين تحقيق إستراتيجية السياحة في المملكة بنجاح.

من المتوقع أن يؤدي التوسع السريع للعروض المرتبطة بالضيافة في جميع أنحاء البلاد دورًا مهمًا في تعزيز السياحة المحلية، حيث تتوقع شركة نايت فرانك أنها ستُشكل جزءًا رئيسيًا من مستقبل قطاع الضيافة في المملكة الذي يُعد مجالاً مزدهرًا بالفعل.

وأوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط، قائلاُ: “لكي تزدهر السياحة المحلية في المملكة العربية السعودية، يجب إيلاء العناية والاهتمام لتطوير عوامل الجذب في المدن التي من الدرجة الثانية والثالثة في حال تسنت لها المنافسة والازدهار، إلى جانب كافة عروض الضيافة للمشروعات الضخمة الجديدة. إضافةً إلى ذلك، في ظل وجود نسبة قدرها 28% من السعوديين من الجيل زد ممن يسلطون الضوء على ارتفاع التكاليف (بوصفها عائقًا يحول دون السفر المحلي، فلا تزال هناك فرصة لتطوير خيارات إقامة أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وأضاف: “فكّر في مواقع التخييم الفخمة ونُزل الشباب والفنادق التي من فئة 3 نجوم، التي ستشكل نسبة قدرها 17% فقط من إجمالي معروض الغرف الفندقية بحلول عام 2030، وتجدر الإشارة إلى الحساسيات الثقافية وأوجه التكيف التي قد تكون مطلوبة”.

الولاء للعلامة التجارية الدولية

مع توقع عبور 100 مليون زائر من بوابات المملكة بحلول عام 2030، يزداد حجم المشروعات العقارية المرتبطة بقطاعات السياحة والضيافة والترفيه بصورة متوقعة، وذلك حسب ما صرحت به “نايت فرانك”.

جرى تصنيف قطاع السياحة والضيافة كواحد من أهم الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في المستقبل. تتعقب “نايت فرانك” حاليًا أكثر من 310,000 غرفة فندقية، من المقرر بناؤها بتكلفة تزيد على 110 مليارات دولار أميركي، وإنجازها بالكامل بحلول عام 2030.

أضاف تراب سليم، الشريك ورئيس قسم استشارات الضيافة والسياحة: “حين يتعلق الأمر بالعلامة التجارية الأكثر شعبية للفنادق، كما هو الحال مع المدارس والمستشفيات، تحظى الفنادق الحاملة للعلامات التجارية العالمية والخاضعة لإدارة عالمية (56%) بتفضيل السعوديين أكثر من الفنادق الحاملة للعلامات التجارية المحلية (44%)، ويبدو أن الاختيار من بينها يرتبط بشكل مباشر بالسعر (33%)، ويليه الموقع (31%).

وتابع: “خططت المملكة العربية السعودية إتاحة العديد من الفرص من خلال توفير عدد كبير من الغرف الفندقية. نتوقع أن نشهد تطويرًا سريعًا في العديد من الصناعات الموازية التي ستُدفع إلى التطور من أجل تلبية احتياجات تدفق الزوار المرتقب. من الواضح أنه ستكون ثمّة حاجة إلى إحداث تغيير كبير في البنية التحتية المادية للمملكة، لكن بالتوازي، ستكون هناك حاجة إلى إنشاء خطوط جوية وطنية جديدة بسرعة. في الواقع، بدأ تنفيذ بعض هذه التغييرات بالفعل، وأعتقد أن مطار الملك سلمان الدولي وشركة الطيران الجديدة، ريا، ستؤدي دور المستأجر الرئيسي له”.

واشار تقرير “نايت فرانك” إلى اللوائح التي سيتعين وضعها لإدارة جميع جوانب القطاع السياحي الدولي والحيوي بدءًا من العمالة في قطاع الضيافة وصولاً إلى تسهيل استثمارات الضيافة من خلال عمليات مبسطة.