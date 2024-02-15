فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسإلكترونياتتكنولوجيا

أبل تواجه أزمة إعادة مشتري”فيجن برو” لها لاسترداد نقودهم

مشترو نظارات فيجن برو يسارعون لإعادتها لاسترداد نقودهم قبل انتهاء مهلة الاسترداد

فريق التحرير by فريق التحرير

تواجه أبل انتقادات العديد من مشتري نظارات فيجن برو الذين يسارعون لإعادتها لاسترداد نقودهم قبل انتهاء مهلة الاسترداد، مع شكاوى تتزايد من جفاف العيون واحمرارها مما دفعهم لإعادة النظارات البالغ سعرها 3500 دولار وفقا لما نشره العديد منهم عبر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت تقارير صحفية أن الشكاوى على الشبكات الاجتماعية لن تشكل أزمة لأبل ما لم تتضح أبعاد المشكلة وأعداد الشكاوى وعمليات الاسترداد الفعلية لنقود المشترين الذين سارعوا لشراء فيجن برو.

وتسمح أبل باسترداد النقود بعد شراء المنتج في غضون 14 يوما من الشراء، وتراوحت الشكاوى بين الانزعاج من استخدام النظارة وتسببها بالصداع فيما اشتكى آخرون من المعاناة من وزنها في مقدمة الرأس بعد الاستخدام لمدة طويلة وعبر آخرون عن سخطهم من افتقار فيجن برو للتطبيقات المفيدة.

يذكر أن نظام التشغيل في الجهاز هو VisionOS ويضم تطبيقات – بما في ذلك تطبيقات Unity ، التي تعمل أصلاً على Vision Pro – وتطبيقات من أدوبي (مثل لايتروم Lightroom) ، و مايكروسوفت تيمز وأوفيس، وويبكس من سيسكو وزوم وغيرها ، فضلا عن برنامج طبي للنظر في عروض التشريح وتطبيق هندسي للمحاكاة مثل عرض تأثير ظواهر الفيزياء ، مثل تدفق الهواء ، فوق كائنات العالم الحقيقي.

يذكر أن الحوسبة الفراغية Spatial computing هي تقنية حوسبة حددها أول مرة باحث الحوسبة سايمون غرينولد، بأنها كمبيوتر يؤمن تفاعل الإنسان مع آلة ترتبط بأشياء ومساحات حقيقية وتتعامل معها. تستخدم الحوسبة الفراغية أو المكانية مفهوم التوأمة الرقمية لجمع البيانات من أجهزة الاستشعار المدمجة في الأنظمة ، مما يوفر طرقا للمحاكاة بعرض نماذج افتراضية يمكن إضفاءها فوق بيئة حقيقية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...