أبل تواجه أزمة إعادة مشتري”فيجن برو” لها لاسترداد نقودهم

تواجه أبل انتقادات العديد من مشتري نظارات فيجن برو الذين يسارعون لإعادتها لاسترداد نقودهم قبل انتهاء مهلة الاسترداد، مع شكاوى تتزايد من جفاف العيون واحمرارها مما دفعهم لإعادة النظارات البالغ سعرها 3500 دولار وفقا لما نشره العديد منهم عبر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت تقارير صحفية أن الشكاوى على الشبكات الاجتماعية لن تشكل أزمة لأبل ما لم تتضح أبعاد المشكلة وأعداد الشكاوى وعمليات الاسترداد الفعلية لنقود المشترين الذين سارعوا لشراء فيجن برو.

وتسمح أبل باسترداد النقود بعد شراء المنتج في غضون 14 يوما من الشراء، وتراوحت الشكاوى بين الانزعاج من استخدام النظارة وتسببها بالصداع فيما اشتكى آخرون من المعاناة من وزنها في مقدمة الرأس بعد الاستخدام لمدة طويلة وعبر آخرون عن سخطهم من افتقار فيجن برو للتطبيقات المفيدة.

يذكر أن نظام التشغيل في الجهاز هو VisionOS ويضم تطبيقات – بما في ذلك تطبيقات Unity ، التي تعمل أصلاً على Vision Pro – وتطبيقات من أدوبي (مثل لايتروم Lightroom) ، و مايكروسوفت تيمز وأوفيس، وويبكس من سيسكو وزوم وغيرها ، فضلا عن برنامج طبي للنظر في عروض التشريح وتطبيق هندسي للمحاكاة مثل عرض تأثير ظواهر الفيزياء ، مثل تدفق الهواء ، فوق كائنات العالم الحقيقي.

يذكر أن الحوسبة الفراغية Spatial computing هي تقنية حوسبة حددها أول مرة باحث الحوسبة سايمون غرينولد، بأنها كمبيوتر يؤمن تفاعل الإنسان مع آلة ترتبط بأشياء ومساحات حقيقية وتتعامل معها. تستخدم الحوسبة الفراغية أو المكانية مفهوم التوأمة الرقمية لجمع البيانات من أجهزة الاستشعار المدمجة في الأنظمة ، مما يوفر طرقا للمحاكاة بعرض نماذج افتراضية يمكن إضفاءها فوق بيئة حقيقية.

I’m returning Apple Vision Pro… pic.twitter.com/arIXbcGqGv — Luke Miani (@LukeMiani) February 14, 2024

I knew this would happen. Vision Pro is uncomfortable, lacking apps and has zero social aspects.

And for $3500, no wounder why so may people are returning it. pic.twitter.com/9aAPzZcHTm — I Hate Apple (@iHateApplee) February 15, 2024