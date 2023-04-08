أبل تنافس أغلى 4 شركات أزياء فرنسية، فلمن الغلبة؟

ما الذي سيحدث حين تتزاوج أغلى 4 شركات فرنسية مع التكنولوجيا؟ تزيد فيمة أغلى 4 شركات فرنسية وهي شركات أزياء وتجميل عن تريليون دولار، ( تقارب قيمتها مجتمعة قيمة أبل وهي 2.61 تريليون دولار) وهي مقبلة على تحول تقني تتبنى فيه الرموز غير القابلة للاستبدال بحسب المستثمر المغامر بول جريهام مؤسس حاضنة التقنية الشهيرة واي كومبينيتر (Y Combinator)، والشركات هي لوي فيتون التي تملكها شركة أغنى رجل في العالم حاليا LVMH، ولوريال وهيرميس وديور. ولدى تحول هذه الشركات للنشاط في تقنيات العالم الافتراضي والرموز القابلة للاستبدال والبلوك تشين فسوف تحقق عوائد خيالية قد تجعلها أقوى وأكبر من شركة أبل التي تضع التصميم والموضة في قمة أولوياتها.

ستكشف أبل في 5 يونيو القادم عما لديها من منتجات وتقنيات جديدة يرجح أن تتضمن جهازا للواقع الافتراضي لتنافس فورا كل من ميتا الشركة المالكة لفيسبوك، ومايكرووسوفت، فضلا عن برامج وخدمات جديدة للواقع الافتراضي من أبل حسب ما ذكرت بلومبرغ سابقا.

مرحلة جس النبض

تجاوزت شركات الأزياء الشهيرة مرحلة اختبار العالم الافتراضي وأصبحت خططها فيه من صميم أعمالها وقدراتها على النمو والتوسع المستقبلي، وتخوض شركات الأزياء الفرنسية في خضم التقنيات الصاعدة مثل الواقع الافتراضي والرموز القابلة للاستبدال بطرق مختلفة، وتتحالف لوريال مثلا مع ميتا في العالم الافتراضي في شراكات متعددة، كذلك الحال مع ديور. أما لويس فيتون استطاعت مؤخرا أن تحصل على التفاعل الكبير الذي تسعى إليه في العوالم الافتراضية، في محاولة للوصول لأكبر عدد ممكن من الأفراد، وتوسيع نطاق وانتشارها، فعلى سبيل المثال نجحت «ديور» في جعل مجموعة مختارة من الأفراد من أخذ فكرة حول مجموعتهم الجديدة من خلال نظارة الواقع المعزز الخاصة بهم، أزياء وألعاب فيديو.

Fashology … Easier for these companies to infuse technology than for tech companies to move into fashion – why Apple continues to of course dominate https://t.co/HdY8y6Xwkp — Howard Lindzon (@howardlindzon) April 6, 2023

The 4 biggest French companies are all fashion brands. pic.twitter.com/Q2h6k7Irag — Paul Graham (@paulg) April 6, 2023