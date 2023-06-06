أبل تكشف عن نظام iOS 17 الجديد بمزايا الصحة النفسية وصحة البصر

كشفت شركة أبل عن مزايا نظام التشغيل القادم لتشغيل هواتف آيفون أي أو إس (iOS 17) والذي يتضمن مزايا للصحة النفسية ومراقبة المزاج، وذلك مساء أمس في مؤتمرها العالمي السنوي للمطوّرين بولاية كاليفورنيا، والذي تصدر فيه جهاز الواقع الافتراضي المختلط أبل فجن برو.

تسمح ميزات الصحة النفسية الجديدة تسجيل المشاعر اللحظية والحالة المزاجية اليومية ، والاطلاع على رؤى قيمة ، والوصول بسهولة إلى التقييمات والموارد. يقدم iPhone و iPad و Apple Watch ميزات جديدة للصحة النفسية وأساليب المشاهدة التي تشجع على السلوكيات الصحية التي تساعد في تقليل مخاطر قصر النظر ، ويتوفر تطبيق Health على iPad ، مما يمنح المستخدمين طرقًا جديدة للاطلاع على بياناتهم الصحية. وتقول الشركة إن كل هذه الميزات الجديدة – والميزات الصحية الحالية – تستند إلى خلاصات علمية ومبنية على أساس حماية الخصوصية.

وترى الشركة إن الخبراء يؤكدون فوائد التعرف على المشاعر وتحديدها مما يساهم في تقليل العواطف السلبية مثل الحزن والغضب ، ويؤثر بشكل إيجابي على الجسم عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب. بالإضافة إلى ذلك تتضمن المزايا الجديدة أسلوب عرض يتيح مشاهدة الشاشة من مسافة بعيدة مثل عرض الوقت بأرقام كبيرة.

Apple has introduced new mental health features in iOS 17 including the ability to log moods and emotions to help identify depression #WWDC23 pic.twitter.com/QOkSJOsqFW — Apple Hub (@theapplehub) June 6, 2023

كما أعلنت انتقالها من اعتماد شرائح إنتل إلى شرائح خاصة بها ، فضلا عن الكشف عن أحدث أجهزتها وعن تحديثات أخرى تتعلق بجهاز “ماك بوك إير”.

وتصدر جهاز الواقع الافتراضي “أبل فيجن برو” الاهتمام، وهو عبارة عن نظارة ذكية مزودة بسماعات تسمح بالمزج ما بين مشاهد مصورة من الواقع وأخرى من العالم الافتراضي وتقديم أساليب متنوعة لعرض المحتوى سواء كان ذلك بشاشة افتراضية ضخمة او ضمن أجواء مجسمة تظهر فيها التطبيقات بهيئة ثلاثية الأبعاد. وعن فجن برو قال رئيس الشركة التنفيذي تيم كوك، إن الجهاز الجديد “يمزج بسلاسة بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي” وتدوم بطاريته مدة ساعتين ويبلغ ثمنه 3.499 دولاراً. وسيكون متوفرا العام المقبل في الولايات المتحدة.

هل ستقول وداعا للشاشة مع فجن برو؟