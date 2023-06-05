كشفت أبل عن جهاز فجن برو Vision Pro الجديد بسعر 3499 دولارًا أمريكيًا وقالت الشركة إنها ستطرحها في عام 2024 .

وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إنها أول فئة من المنتجات الجديدة منذ ثماني سنوات خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمر المطورين WWDC – موضحا بالقول “إنها أول منتج من أبل تنظر من خلاله ولا تنظر إليه” ، وأضاف إن الجهاز سيظهر عيون المستخدمين عندما يرتدونه وخلال استخدامه.

Vision Pro will be available early 2024 for $3,499 ? #WWDC23 pic.twitter.com/jKX3wldgd5 — Apple Hub (@theapplehub) June 5, 2023

الجهاز هو عبار عن نظارة للواقع الافتراضي يمكن ارتداءها مثل سماعة رأس تعمل بتقنية «الواقع المختلط» سواء كان ذلك لتشغيل التطبيقات بالأصابع أو مشاهدة الأفلام، فهل ستقول وداعا للشاشة مع خيارات مشاهدة غير مسبوقة بهذا الجهاز؟

وكان سهم «أبل» قد قفز بأكثر من 1% ليسجل بـ 183.25 دولا ر رقما قياسيا هو أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تم تداول الأسهم ما يصل بقيمة الشركة إلى 2.88 تريليون دولار بحسب رويترز.

كما كشفت الشركة عن أجهزة جديدة منها ماك استوديو واصدار تجريبي من أنظمة الشغيل وهي كل من iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, و watchOS 10.