أبل تكشف عن آيفون 17 وآخر فائق النحافة وتطلق أبل ووتش الجديدة

كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها الذي أقيم في مقرها بكوبرتينو، كاليفورنيا، تحت شعار “المذهل”، عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، كان أبرزها هاتفي “آيفون 17″ و”آيفون إير” ، بالإضافة إلى الجيل الجديد من ساعات “آبل ووتش”. آيفون 17 و آيفون إير كشفت الشركة عن هاتف “آيفون إير” الجديد، الذي يتميز بتصميم أنحف ووزن أخف، حيث يبلغ سُمكه 5.6 ملم فقط، مع دروع خزفية على الجانبين لجعله أكثر متانة. يأتي هذا الإطلاق في ظل تباطؤ الطلب على هواتف آيفون، مما يدفع أبل لتقديم منتجات مبتكرة لمواجهة المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية، خاصة في الصين. كما تضمنت التحديثات تحسينات على تقنية الكاميرا في هاتف “آيفون 17”.

ساعات آبل ووتش الجديدة

أطلقت أبل أيضًا أول تحديث شامل لساعاتها الذكية منذ ثلاث سنوات، بتقديم نماذج محسّنة من “آبل ووتش”، وهي Series 11 وUltra 3 وSE. هذه الساعات مصممة لمنافسة شركات مثل غارمين وفيتبيت. • “أبل ووتش” Series 11: تدعم اتصالات 5G وتتضمن ميزات مثل إشعارات ارتفاع ضغط الدم وتتبع جودة النوم. يبدأ سعرها من 399 دولارًا. • “أبل ووتش” Ultra 3: تأتي بشاشة أكبر وأكثر سطوعًا، بالإضافة إلى ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي تسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت دون هاتف. يبلغ سعرها نحو 799 دولارًا. • “أبل ووتش” SE: النموذج الاقتصادي يتضمن شاشة تعمل دائمًا ومعالجًا أسرع. يبدأ سعره من 249 دولارًا. ستكون النماذج الجديدة متاحة للبيع في 19 سبتمبر، مع بدء الطلبات المسبقة في نفس يوم الحدث.