أبل تكافئ مستثمريها وتهديهم أرباحا بقيمة 545 مليار دولار

مع نهاية عام 2022 المليء بالأحداث خسرت شركات التكنولوجيا مليارات الدولارت، كما فقدت شركة “أبل” وهي واحدة من هذه الشركات نحو 800 مليار دولار، أو نحو رُبع قيمتها السوقية منذ بدء العام.

العديد من الأسباب والقيود التي أثرت على إيرادات الشركة في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، وستؤثر حسب تقديرات محللين على إيرادات المرحلة المقبلة.

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استمرار الركود العالمي

توقف الإنتاج والاضطرابات العمالية في مصنع “أيفون” بالصين، وتراجع إنتاج هاتف أيفون الكثر مبيعا

تراجع إقبال المستهلكين على شراء أجهزة “ أبل ” مرتفعة الثمن بسبب التضخم.

” مرتفعة الثمن بسبب التضخم. تراجع أسعار أسهم شركات التقنية.

رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة لكبح التضخم.

تزايد التدقيق على ممارسات “ أبل ” في متجر تطبيقاتها ضمن مساعي مكافحة.

” في متجر تطبيقاتها ضمن مساعي مكافحة. تستعد الشركة للسماح بعرض تطبيقات شركات أخرى على أجهزة “أيفون” و”آيباد” امتثالًا لقيود الاتحاد الأوروبي الصارمة التي يبدأ تطبيقها في 2024.

وبرغم كل هذه الخسائر والقيود، تفوق أداء سهم “أبل” بشكل كبير منذ بداية العام حتى 16 ديسمبر مقارنةً بباقي شركات التكنولوجيا، التي انهارت أسهمها هذا العام.

سهم “أبل” انخفض 24% فقط، فيما خسر سهم “ميتا بلاتفورمز” 64% من قيمته كما هوى سهم “أمازون” 47%.

أبل توزع الأرباح

بلغت إيرادات الشركة من عملياتها 454 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يفوق القيمة السوقية لشركتي “إكسون موبيل” و”جيه بي مورغان” معًا.

لم تستخدم “أبل” تلك الإيرادات للاستحواذ على شركات بارزة، بل أعادتها كلها وفوقها زيادة للمساهمين عبر إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح.

وبحسب محللين فإنه كان بإمكان أبل تنفيذ كل ما أراد المصرفيون منها بأن تشتري نتفليكس، وديزني، لكنها بدلاً من ذلك كانت أكثر تحفظًا وأعادت المال للمساهمين.

ولاء العملاء

من العوامل المساهمة في ثبات أبل وتحقيقها الأرباح، ولاء عملائها، حيث يتجاوز عدد مستخدمي أجهزة “أيفون” مليار شخص حول العالم، كما أن الكثير منهم لديه منتجات أخرى من “أبل” مثل “آيباد” وكمبيوتر “ماك” وساعات “أبل“.