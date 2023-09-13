سامر باطر by سامر باطر

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أيفون برو 15 بالتيتانيوم مع شريحة بـ 17 مليار ترانزستور

سامر باطر by سامر باطر

كشفت أبل أمس عن مواصفات أيفون برو 15 الذي يأتي بشريحة (A17 Pro) تحمل 17 مليار ترانزستور، تؤمن هذه سرعة أكبر بفضل معالج بتقنية 3 نانو (3nm).

تؤمن هذه الشريحة- 17 برو- مكاسب أكبر في الأداء والكفاءة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن شركاء أبل (على الأرجح TSMC) قامت بتصميمها بحجم أصغر بفضل تصنيعها بتقنية 3 نانومتر المتطورة مقارنة مع تقنية 4 نانومتر التي استخدمتها في شريحة A16.

تعد هذه الشريحة أقوى شريحة لهاتف جوال من أبل حتى الآن، وتحتوي على 17 مليار ترانزستور ووحدة معالجة مركزية سداسية النواة.

تدّعي شركة أبل أن نواة الأداء الخاصة بها أسرع بنسبة 10 بالمائة من شريحة A16، في حين توفر نوى الكفاءة الأربعة أداءً أفضل بكثير لكل واط. كما أن وحدة معالجة الرسومات سداسية النواة أسرع بنسبة 20 بالمائة من ذي قبل، وتتميز بميزات رسومات متقدمة مثل تتبع مسرعة للأشعة بالأجهزة. يعد ذلك مفيدًا بشكل خاص لمطوري الألعاب، وأعلنت الشركة أن ألعاب مثل كل من Resident Evil 4 وResident Evil Village ستتوفران على أجهزة أيفون ، في حين سيتم إطلاق The Division Resurgence أيضًا في العام المقبل.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...