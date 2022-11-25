أبل تفكر في شراء مانشستر يونايتد..فكم تتوقع أن تكون قيمة العرض؟

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن عملاق تكنولوجيا صناعة الهواتف والحواسيب شركة “أبل” تعتزم شراء نادي مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” إن “أبل” تفكر في دفع 6.9 مليارات دولار لشراء النادي الإنجليزي.

وفي حال إتمامها، ستكون الصفقة الأولى التي تشتري فيها شركة “أبل” فريقاً رياضياً، لكن لديها فريقا خياليا (fantasy football) ضمن المسلسل الكوميدي الشهير “تيد لاسو”، واستخدمت مؤخراً شخصيات المسلسل للترويج لكأس العالم.

ووسعت ” أبل تي في” مؤخراً تغطيتها لكرة القدم بشكل كبير، على الرغم من إبرام صفقة مع دوري كرة القدم الأمريكي، بدلاً من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لموقع “كروس دايلي ستار”، فإن ” أبل “، تريد:

الاستحواذ على بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة

جعله أغنى نادٍ في العالم

بناء ملعب جديد ليحل محل أولد ترافورد الملعب التاريخي للشياطين الحمر

وكانت عائلة ” غليزر ” المالكة للنادي أعلنت الثلاثاء، في بيان لها، عن عزمها بيع النادي أو ضم مساهمين جدد.

اشترت عائلة غليزر النادي، مقابل 790 مليون جنيه إسترليني في عام 2005

لم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013 في أعقاب تقاعد السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للفريق

شهدت الآونة الأخيرة احتجاجات مستمرة من قبل المشجعين على أسلوب الإدارة، لا سيما بعد تراجع مستوى الفريق وابتعاده عن الألقاب

فاز الشياطين الحمر في عهد العائلة الأمريكية بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008، والدوري الإنجليزي خمس مرات