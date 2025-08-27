أبل تعلن عن موعد طرح آيفون 17 الجديد فهل ينتشلها من تعثرها مع الذكاء الاصطناعي؟

تتخبط أبل مع الذكاء الاصطناعي وتتخلف أداتها سيري عن قدرات منصات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي، بحسب رأي المحللين وتتطلع الشركة للتغلب على ذلك مع هاتف آيفون الجديد المرتقب (آيفون 17)والذي يُتوقع أن يجلب نظام iOS 26 المزود بميزات ذكاء اصطناعي متطورة، مع تحسينات تقنية متقدمة تشمل معالجات جديدة وكاميرات محسنة وتقنيات شاشة microLED، بالإضافة وسيُكشف عنه رسمياً الشهر القادم يوم 9 سبتمبر.

وكشفت آبل أن مكان الحدث هو مسرح ستيف جوبز، وسط توقعات بإدخال تغييرات جذرية على مستوى التصميم والتقنيات البصرية. شعار الحدث جاء متوهجاً بألوان مبهرة في إشارة رمزية إلى قفزات في قدرات التصوير والشاشات، أبرز مفاجآت الأجهزة ستكون الهاتف الجديد كلياً iPhone 17 Air، الذي يُتوقع أن يكون أنحف آيفون على الإطلاق، مع حواف شبه منعدمة وشاشة أكثر انسيابية بحسب تسريبات نشرت على مواقع وحسابات اعتادت على ذلك. كما ستتجه جميع الطرازات إلى نسخة مطورة من Dynamic Island بتقنية metalens، لتقليص مكونات الاستشعار الأمامي. من حيث القوة، ستحصل النسخة الأساسية وإصدار Air على معالج A19 مع 8 جيجابايت رام، بينما تُزوّد نسخ Pro وPro Max بمعالج A19 Pro مع ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت، لتركيز أكبر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أما الكاميرات فستشهد قفزة نوعية، حيث سيحمل آيفون 17 Air كاميرا خلفية 48 ميجابكسل وأمامية 24 ميجابكسل، مع تصميم أفقي جديد لوحدة الكاميرا يشبه هواتف Google Pixel. الحدث سيشهد أيضاً الإعلان عن أول مودم 5G بتصنيع آبل، مما يعد بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. على مستوى البرمجيات، سيصل الهاتف مع نظام iOS 26 بواجهة مبتكرة تحت اسم “الزجاج السائل” (Liquid Glass) مدعومة بقدرات ذكاء اصطناعي للترجمة الفورية وإدارة المكالمات، إضافة إلى تطبيق جديد للألعاب تحت اسم Apple Games.