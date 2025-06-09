أبل تطلق مؤتمرها الليلة وسط تحديات الذكاء الاصطناعي، فهل ستحل عقدتها؟

من المتوقع أن يتناول مؤتمر آبل الليلة العديد من التحديات التي تواجهها الشركة حاليًا، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وتلفت رويترزإلى تأخير إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي بعد أن أجّلت آبل إطلاق العديد منها رغم أنها وعدت بها في مؤتمر العام الماضي، بما في ذلك تحديثات مهمة لمساعدها الصوتي “سيري”. ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي يواصل فيه منافسوها، مثل غوغل ومايكروسوفت، طرح قدرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يضغط على آبل لمواكبة التطورات.

شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن آبل طرحت بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ميزات الكتابة وتوليد الصور، إلا أنها لا تزال تعتمد على شراكات مع شركات مثل OpenAI لبعض الوظائف. وهناك مؤشرات على أن آبل قد تفتح نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمطورين هذا العام، مما قد يُحسّن عروضها.

نقص الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط

يشير المحللون إلى أن آبل لا تمتلك حتى الآن نموذج ذكاء اصطناعي “متعدد الوسائط” قادرًا على معالجة الصور والصوت واللغة في آن واحد. تُعد هذه القدرة أساسية لتطوير النظارات الذكية، وهو سوق يتصدره حاليًا منافسون مثل Meta وجوجل. ٤. منافسة النظارات الذكية: تتناقض سماعة Vision Pro من Apple، التي يبلغ سعرها ٣٥٠٠ دولار أمريكي، بشكل حاد مع النظارات الذكية الأقل تكلفة من Meta وGoogle، والمصممة لدمج الذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة الاستخدام. يعتقد المحللون أن Apple بحاجة إلى مواجهة هذا التهديد التنافسي، لكنهم لا يتوقعون إعلانات مهمة في هذا المجال خلال المؤتمر.

تحديد مكانة أبل في السوق

على الرغم من التحديات، يرى بعض المحللين أن أبل قد لا تكون في وضع غير مواتٍ بشكل كبير من خلال الشراكة مع شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى. كما أن هناك شكوكًا حول ما إذا كان المستهلكون يعطون الأولوية لميزات الذكاء الاصطناعي عند شراء الأجهزة. وبصورة عامة فإنه من المرجح أن يسلط المؤتمر الضوء على الصعوبات المستمرة التي تواجهها أبل في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مع مواجهتها للضغوط التنظيمية والمنافسة في سوق النظارات الذكية.