أبل تطرح أحدث وأسرع إصدارات ماك بوك

طرحت شركة “أبل” أحدث وأسرع منتجاتها الجديدة لعام 2023 اليوم الثلاثاء، حيث تقدم إصدارات أسرع من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة “ماك بوك برو” وسطح المكتب “ماك ميني”.

وتبدو أجهزة “ماك بوك برو” الجديدة بقياس 14 إنشاً و 16 إنشاً مماثلة للطرز السابقة – التي تم إطلاقها في نهاية عام 2021 – لكنها تضيف رقاقات “ام 2 برو” M2 Pro و “ام 2 ماكس” M2 Max أكثر قوة لتحل محل معالجات M1 Pro و M1 Max . وتمثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة أول توسع لشركة “أبل” في شريحة M2، والتي ظهرت لأول مرة في “ماك بوك اير” و “ماك بوك برو” القياسي العام الماضي.

وتدعم أجهزة “ماك” الجديدة خط الإنتاج الذي حقق 40.2 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من 10% من عائدات عملاق التكنولوجيا. وتخطط الشركة أيضاً لإدخال مجموعة متنوعة من شريحة M2 إلى جهاز كمبيوتر سطح المكتب “ماك برو” المتطور في وقت لاحق من هذا العام. وتعمل شركة “أبل” على إصدارات جديدة من جهاز “ماك بوك اير”، بما في ذلك طراز أكبر بشاشة مقاس 15 انشاً.

وتقدم الرقائق في أحدث الموديلات مكاسب متواضعة في الأداء وتواصل تحول “أبل” بعيداً عن استخدام معالجات”إنتل” داخل أجهزة كمبيوتر “ماك” الخاصة بها. وسيشغل M2 Pro الآن ما يصل إلى 12 نواة معالجة رئيسية – وهو مؤشر للأداء – أعلى من 10 كحد أقصى سابقاً. وستصل إمكانيات الرسومات الآن إلى ما يصل إلى 19 نواة، بزيادة من 16 نواة سابقاً. ويضاعف M2 Max أداء الرسومات ، حيث يرتفع إلى ما يصل إلى 38 نواة من 32 نواة بحد أقصى سابقاً.

وتتمتع أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضاً بتعزيز الذاكرة ، بحد أقصى 96 غيغابايت على الطرز المزودة بأعلى شريحة M2 Max،أي أعلى من حد سابق يبلغ 32 غيغابايت لكليهما. ويستمر التخزين في الارتفاع بسرعة 8 تيرابايت. وتمة زيادة عمر البطارية بشكل طفيف، حيث وصل إلى 18 ساعة من 17 ساعة في طراز 14 بوصة وما يصل إلى 22 ساعة من 21 ساعة في الإصدار 16 بوصة.