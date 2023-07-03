أبل تطالب برسوم التفاحة السويسرية فهل سيكون لها ذلك؟

تقاضي شركة أبل أقدم شركة لتجارة التفاح في سويسرا وهي شركة اتحاد الفواكه السويسري، من أجل تقييد حقوق الملكية حول استخدام رسوم وصور وشعارات التفاحة وسيحسم القضاء القضية خلال الشهور القادمة.

وتستخدم شركة اتحاد الفواكه السويسري؛ التي تعود نشأتها لأكثر من 111 عاما، شعارا يصور تفاحة حمراء، يغطيها العلم السويسري الشهير.

ويرى تقرير صحيفة سويسرية أنه لا يمكن لشركة أبل الأمريكية أن تحقق نجاحًا كاملاً وتحتكر جميع صور التفاح الموجودة بل يمكنها الحد من الاستخدامات المرتبطة بالفاكهة المعنية في قطاع الإلكترونيات و تكنولوجيا المعلومات ، وألوان الشعار ، وشكل التفاحة المقضومة، كما أوضح إريك ماير (نائب مدير المعهد الفيدرالي للملكية الفكرية ورئيس قسم العلامات التجارية والتصميم) لـصحيفة لو تيمب Le Temps، وقال “ستصدر المحكمة حكمها في الأشهر المقبلة. “لذلك سيكون من الضروري التحلي بالصبر قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتخشى أقدم وأكبر شركة مزارع فواكه في سويسرا، أن تجبر على تغيير شعارها الشهير؛ لأن شركة أبل، تحاول الحصول على حقوق الملكية الفكرية لصور فاكهة التفاح. ووفقاً لسجلات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، قدمت أبل طلبات مماثلة لعشرات من سلطات الملكية الفكرية حول العالم. ووافقت السلطات في اليابان وتركيا وأرمينيا على طلبات الشركة الأمريكية.

يذكر أنه وفقًا لكتاب السيرة الذي نشره والتر إيزاكسون عن ستيف جوبز مؤسس أبل، فقد جاء اختيار اسم أبل وشعارها بطريقة بسيطة لأن جوبز كان يحب التفاح واختار الاسم لأنه “بدا ممتعًا ومفعمًا بالحيوية ومألوف … بالإضافة إلى أنه سيجعلنا نتقدم على أتاري في دفتر الهاتف.” (على أساس صدارة أول حرف من أبل بين الحروف الأبجدية التي ترتب دليل الهاتف وفقها).