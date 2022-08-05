أبل تطالب الموردين بالإلتزام بقواعد الشحن الصينية

طلبت شركة أبل من الموردين، التأكد من أن الشحنات من تايوان إلى الصين تتوافق مع اللوائح الجمركية الأخيرة لتجنب احتجازها للتدقيق، وفقاً لتقرير صادر عن مؤشر نيكي يوم الجمعة، نشرته وكالة رويترز.

وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على رأس وفد من الكونجرس لتايوان.

وقال مصنّع الهواتف الذكية “آيفون” للموردين إن الصين بدأت في تطبيق قاعدة طويلة الأمد مفادها أن الأجزاء والمكونات التايوانية الصنع يجب أن توصف بأنها مصنوعة إما في “تايوان أو الصين” أو “تايبيه الصينية”، حسبما أضاف التقرير ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

ولم ترد أبل على طلب رويترز للتعليق.

وقالت شركة بيجاترون لتجميع أجهزة آيفون إن مصنعها في الصين يعمل بشكل طبيعي، رداً على تقرير إعلامي بأن الشحنات إلى مصنع بيجاترون في الصين محتجزة للتدقيق من قبل مسؤولي الجمارك.

وتكثف شركتا فوكسكون وبيجاترون جهودهما في التصنيع إذ من المقرر أن تطلق أبل هاتفها الذكي آيفون بنسخته الجديدة في أيلول/سبتمبر المقبل.