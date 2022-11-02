أبل أول مستثمر في المنطقة اللوجستية السعودية الجديدة في الرياض

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن شركة “أبل” ستكون أول مستثمر رئيس في المنطقة اللوجيستية المتكاملة.

مساحة ضخمة وموقع متميز:

وأوضح الجاسر أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بتصميم المنطقة اللوجستية المتكاملة التي تعد الأولى من نوعها بالمملكة، على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع ضمن حدود مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لخدمة أكثر من 650 مليون عميل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تقع في نقطة إستراتيجية في بالرياض.

على خطى رؤية 2030:

وتكمن أهمية إطلاق المنطقة اللوجستية المتكاملة -كما أشار الجاسر- في أنها:

امتداد لحزمة المبادرات التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

شاهد على الدعم الكامل للقطاع الخاص.

خطوة رئيسة في تحقيق إحدى ممكنات رؤية المملكة 2030؛ حيث إن المنطقة تسهم في تعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي إقليمي يربط بين ثلاث قارات، كما أنها ستستقطب أبرز الشركات العالمية في ظل تحول قطاع الخدمات اللوجستية.

تحول عملاق:

يهدف قطاع الخدمات اللوجستية إلى:

مضاعفة حجم الشحن الجوي ليصل إلى 4.5 ملايين طن سنويًا.

رفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 6% إلى 10%، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات الداخلية.

رفع الإيرادات غير النفطية إلى قرابة 45 مليار ريال سعودي (12 مليار دولار) سنويًا بحلول عام 2030.

تقنية بلا حدود:

وأضاف الجاسر أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تتميز :

باستثمارها في أحدث التقنيات المصممة لتنظيم وتسهيل حركة البضائع، مثل أنظمة الجرد المتطورة المخصصة للتجارة الإلكترونية.

بتوفير نقطة ربط مباشرة بين المستأجرين والموردين والعملاء والجهات الحكومية، حيث تشتمل لائحة الميّزات التي تقدمها المنطقة اللوجستية المتكاملة مزايا ضريبية على أنشطة الصيانة والتصنيع والتجميع، بهدف تخفيض التكاليف بالنسبة للشركات العالمية والموردين الخارجيين الذين يقومون بتجميع منتجاتهم في المنطقة وبيعها في أسواق المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

· السماح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%، إلى جانب تسهيل متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات.

نمو في الاقتصاد وانتعاش في الاستثمارات:

من جانبه، يرى وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح المنطقة اللوجستية المتكاملة أنها:

تهدف إلى رفع مكانة مدينة الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وأن يفوق الناتج المحلي الإجمالي 3 تريليونات ريال سعودي بحلول عام 2030م.

ستجذب استثماراتٍ نوعيةً، وتُسهم في تكوين بيئة جذابة -من خلال منظومة العمل الخاص بها وبمثيلاتها.