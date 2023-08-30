أبل تستعد لاطلاق هواتف آيفون جديدة وإدخال تعديلات على آيباد

أعلنت شركة “أبل” رسمياً أنها ستعقد حدثاً خاصاً في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 15 أيلول / سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن هواتف آيفون وساعات ذكية جديدة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن حدث الإطلاق سوف يُبَّث عبر موقعها الإلكتروني في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يُشار إلى أن شركة “أبل” اعتمدت منذ انتشار وباء كورونا عام 2020 وفرض الإغلاق في كل دول العالم تقريباً على مقاطع الفيديو المسجلة سابقاً للإعلان عن منتجاتها، مثل: هواتف آيفون.

ومن المتوقع أن تستخدم طُرز آيفون 15 الجديدة منفذ شحن من نوع (يو إس بي-سي) USB-C للمرة الأولى، وذلك بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً تاريخياً في شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي يلزم الهواتف المحمولة، والحواسيب اللوحية، والكاميرات جميعها المباعة في الاتحاد الأوروبي باستخدام منفذ (يو إس بي-سي) للشحن السلكي، وذلك مع موعد نهائي هو 28 كانون الأول / ديسمبر 2024.

وأفادت تقارير بأن بعض الأجهزة الجديدة التي سوف تطرحها شركة “أبل” قد تكون مصنوعة من التيتانيوم. وقد تعلن الشركة أيضاً عن طُرز جديدة من ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch في هذا الحدث، ومن ذلك: نسخة محدثة من ساعتها (آبل ووتش ألترا) Apple Watch Ultra المتطورة.

واعتادت “أبل” على إطلاق النسخة النهائية والمستقرة من أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها، مثل: آي أو إس، وآيباد أو إس، وماك أو إس، وغيرها، خلال حدث إعلان آيفون.

كما تستعدّ عملاقة التكنولوجيا “أبل” لإدخال تعديلات على جهازها “آيباد برو” للمرّة الأولى منذ خمسة أعوام، حيث أشارت تقارير إلى أنّ حجم الجهاز الجديد سيبلغ 11 و13 بوصة، في زيادةٍ طفيفة عن حجم الأجهزة الحالية التي يبلغ حجم النموذج الأكبر منها 12.9 بوصة، كما سيأتي مزوّداً بـ Magic Keyboard بعد شكاوى عديدة حول لوحة المفاتيح الحالية.

وسيكون الطراز الجديد من “آيباد برو” المقرّر صدوره في العام المقبل أوّل تحديث شامل للمنتج منذ عام 2018، رغم أنّ الجهاز الحاليّ أُدخلت عليه بعض التحديثات في السنوات الأخيرة مثل الرقائق الإلكترونية الجديدة وأجهزة الاستشعار وغيرها.

وكانت مبيعات “آيباد برو” تراجعت في الربع الماضي لأدنى مستوى منذ بداية الوباء، كما أنّ التحديثات الهامشية لـ”آيباد” كانت السبب في ضعف المبيعات مؤخّراً.

ولم تُدخل “أبل” تحديثاً لجهاز “آيباد برو” منذ إطلاق التصميم الحالي عام 2018، ولم يتمّ تحديث آيباد ميني أيضاً منذ عامين، في المقابل، فإنّ التحسينات في أجهزة “ماك” كانت أكثر فاعلية من حيث التكلفة، ما يلغي الحاجة لأجهزة “آيباد” في بعض الحالات.