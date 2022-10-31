أبل ترفع أسعار خدمات الموسيقى والتلفزيون وتخزين البيانات

رفعت شركة “أبل” أسعار بعض خدماتها لهواتف “آيفون”، فقفزت أسعار “أبل ميوزيك” إلى 10,99 دولار شهرياً مقابل 9,99 دولار، وارتفعت أسعار “تي في بلاس” إلى 6,99 دولار شهرياً من 4,99 دولار. كما رفعت “أبل” أسعار حزمة خدمات “أبل وان”، وقد تعزز هذه الزيادات أيضا من الإيرادات رغم أنها تنطوي على مخاطر هجرة العملاء إلى خدمات أخرى منافسة.

ويضم نشاط الخدمات بالشركة منصة الموسيقى الخاصة بها ومنصة “تي في بلاس” (TV+) للبث التلفزيوني، علاوة على “بطاقة أبل” و “آيكلاود” لتخزين البيانات وعروض رقمية أخرى . وينظر إليها باعتبارها واحدة من أهم محفزات نمو مبيعات “آيفون”، خاصة وأن الشركة تتوسع في أنواع جديدة من الخدمات.

وما زال جهاز “آيفون” مصدراً لأكثر مبيعات “أبل”، وكان ينتظر أن تتلقي الشركة دفعة من طرحه مبكراً في الربع الحالي من العام. فقد شملت هذه الفترة أيضاً نحو ما يعادل أسبوعين من المبيعات من أجهزة “آيفون 14″ و”آيفون 14 برو” و”آيفون 14 برو ماكس”. غير أن “آيفون 14 بلاس” – وهو طراز جديد لاقى استقبالا فاترا من العملاء – لم يطرح حتى الربع الحالي.

وبينما يبدو جهاز “آيفون 14 برو” شبيها بالطرازين السابقين، ساهمت الخصائص الجديدة مثل الكاميرا الخلفية 48 ميغابكسل وواجهة الجزيرة الديناميكية للمستخدم في إغراء المتسوقين على الشراء.

وقد أعلنت شركة “أبل” أمس عن تحقيق مبيعات أقل من المتوقعة من أجهزة “آيفون” ومن الخدمات خلال الربع الأخير من السنة المالية، لتضعف بذلك تقريرا متفائلا وتثير المخاوف حول بندين كان متوقعاً أن يكونا علامتين بارزتين.

وحققت أجهزة “آيفون” الرائدة لشركة “أبل” إيرادات بنحو 42,6 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية، وفق إعلان الشركة يوم الخميس. وكانت تقديرات المحللين توقعت إيرادات بقيمة 42,7 مليار دولار تقريبا. وحققت الخدمات – وهي مصدر رئيسي للنمو في الأعوام الأخيرة – إيرادات بقيمة 19,2 مليار دولار، وهو رقم يقل بوضوح عن توقعات المحللين التي بلغت نحو 20 مليار دولار.

ورغم أن إجمالي الإيرادات جاء أعلى من المتوقع، فقد بددت نتائج الأعمال أي آمال بأن تسجل “أبل” فصلا استثنائيا وأن تتجنب أزمة شاملة ضربت قطاع التكنولوجيا. فقد أعلنت شركات “ألفابت” و”أمازون” ، و”ميتا بلاتفورمز”، و”مايكروسوفت” وغيرها تقارير ربحية متشائمة في الأيام الأخيرة، مما دفع إلى تدهور اسعار أسهمها.

ومع استمرار استعداد عملائها الملتزمين للإقبال على منتجاتها باهظة الأثمان، كان ينظرإلى شركة “أبل” بوصفها استثنائية. وقد طرحت الشركة أيضا أحدث أجهزتها من الـ”آيفون” في وقت مبكر من العام على غير العادة، مما أتاح للربع الأخير من السنة المالية أسبوعا إضافيا من مبيعات هذه الأجهزة الرائدة عند “أبل”. غير أن صعود معدلات التضخم والتباطؤ الواسع في الإنفاق الاستهلاكي، خاصة على الأجهزة الشخصية، ربما شكل ضغطا على نتائج الشركة.