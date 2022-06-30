سامر باطر by سامر باطر

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أبل تدمج التسوق الإلكتروني وشراء الوقود في تطبيق السيارات لديها

سامر باطر by سامر باطر

نقلت رويترز أن آبل تستهدف تزويد ميزة شراء الوقود من لوحة القيادة في برنامجها “كار بلاي” CarPlay  مع المزايا الجديدة التي توفر محتوى مفيد لشاشات متعددة داخل السيارة، بهدف تقديم تجربة موحدة ومتسقة.

ويتيح التكامل الوثيق بين برنامج كاربلاي مع تجهيزات السيارة إجراء مهام عديدة تتضمن القيام التحكم والاستجابة لمعطيات السيارة، ولن يكتفي كار بلاي بعرض مستوى الوقود بل سيتيح ميزة الشراء سواء من خدمات تزود السيارة لاحقا وهي مركونة أو الدفع مسبقا قبل التوجه لأقرب محطة وقود بالضغط على تطبيق للانتقال يظهر الطريق للتوجه لمحطة وقود وشراء البنزين مباشرة من شاشة في السيارة ، وتخطي العملية المعتادة لإدخال بطاقة ائتمان أو الضغط للدفع .

وتتعاون شركات بيع البنزين مع أبل للتتكامل خدمتها ضمن تقنية كار بلاي كما هو الحال مع شركة سنكلير في مدينة دالاس الأمريكية.

قال جاك بارجر ، نائب الرئيس الأول للتسويق في الشركة: “نحن متحمسون لفكرة أن المستهلكين يمكنهم الانتقال إلى محطة سنكلير وشراء الوقود من شاشة الملاحة في سياراتهم”.

كما يقدم تطبيق CarPlay التكامل مع برامج ركن ووقوف السيارات وشحن السيارات الكهربائية وطلب الطعام ، كما أنها تضيف تطبيقات مهام القيادة مثل تسجيل الأميال في رحلات العمل.

الوقود هو حساب رئيسي لأصحاب السيارات. قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أبريل / نيسان أن الأسرة الأمريكية المتوسطة ستنفق حوالي 2945 دولارًا على البنزين في عام 2022 ، أو حوالي 455 دولارًا أكثر من العام الماضي.

ستصل الميزة الجديدة إلى مئات طرازات السيارات المتوافقة بالفعل مع CarPlay عندما تصدر Apple تحديثات البرامج هذا الخريف.

لاستخدام ميزة CarPlay الجديدة هذا الخريف ، سيحتاج مستخدمو iPhone إلى تنزيل تطبيق شركة وقود على هواتفهم وإدخال بيانات اعتماد الدفع لإعداد التطبيق. بعد إعداد التطبيق ، سيتمكن المستخدمون من الضغط على شاشة التنقل لتنشيط المضخة والدفع.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...