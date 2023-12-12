أبل تتيح تصوير الفيديو ثلاثي الأبعاد بهواتف أيفون لكن المشاهدة تستدعي شراء فجن برو

أطلقت أبل نظام التشغيل iOS 17.2 اليوم، مما يمنح مستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد. تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التصوير ثلاثي الأبعاد (الفيديو المكاني Spatial Video) ولمشاهدة الفيديو سيلزمك جهاز الواقع الافتراضي أبل فجن برو Apple Vision Pro، سماعة الواقع التي ستطرح قريبا بسعر يقارب 13 ألف ريال.

ولتوليد فيديو ثلاثي الأبعاد، توضح شركة آبل أن أيفون سيستخدم ناتج كلاً من الكاميرا الرئيسية والكاميرا ذات العدسة العريضة الاتساع عند التسجيل.

يتم بعد ذلك حفظ الفيديو كملف واحد ضمن ألبوم جديد في تطبيق الصور بعنوان “Spatial”. ستتم مزامنة مقاطع الفيديو أيضًا عبر الأجهزة التي تحتوي على iCloud.

يتم التقاط مقاطع الفيديو المكانية بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. تقترح شركة Apple تثبيت جهاز iPhone للتصوير بالاتجاه الأفقي للحصول على أفضل النتائج (بالعرض لتصوير المشهد Lanscape). ولكن ستكون مشاهدة مقاطع الفيديو المكانية على جميع أجهزة iPhone والأجهزة الأخرى؛ كمقاطع فيديو عادية ثنائية الأبعاد وستحتاج لجهاز نظارات فجن برو الذي أعلنت عنه الشركة بسعر 3499 دولار.

كشفت أبل عن جهاز فجن برو Vision Pro الجديد بسعر 3499 دولارًا أمريكيًا وقالت الشركة إنها ستطرحه في عام 2024 .

يشار إلى أن الحوسبة الفراغية Spatial computing هي تقنية حوسبة حددها أول مرة باحث الحوسبة سايمون غرينولد، بأنها كمبيوتر يؤمن تفاعل الإنسان مع آلة ترتبط بأشياء ومساحات حقيقية وتتعامل معها. تستخدم الحوسبة الفراغية أو المكانية مفهوم التوأمة الرقمية لجمع البيانات من أجهزة الاستشعار المدمجة في الأنظمة ، مما يوفر طرقا للمحاكاة بعرض نماذج افتراضية يمكن إضفاءها فوق بيئة حقيقية.