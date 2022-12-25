فيروس كورونا يضرب “مدينة الآيفون”، ويعرض أرباح شركة أبل لمخاطر جديدة

تواجه شركة أبل تهديدا متزايدا من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع في الصين، حيث حذر خبراء سلاسل التوريد من خطر متزايد لتعطل إنتاج أجهزة أيفون لمدة شهور.

واجهت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أكثر من شهر من الفوضى في مصنعها الضخم التابع لمجمعها الرئيسي فوكسكون في مدينة تشنغتشو، بالصين، والمعروف باسم “آيفون سيتي”، أو مدينة الآيفون” في أعقاب تفشي كوفيد 19 إثر موجة جديدة الذي بدأ في أكتوبر.

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نقلت بعض إنتاجها من مصنع فوكسكون إلى مصانع أخرى في جميع أنحاء الصين .

إلى مصانع أخرى في جميع أنحاء . عملت أبل مع موردي المكونات للتخفيف من أوقات الانتظار الطويلة بشكل غير عادي والتي وصلت إلى حوالي 23 يومًا للعملاء الذين يشترون أجهزة أيفون عالية الجودة في الولايات المتحدة.

تحذيرات مسبقة

عكس اعتماد الحكومة الصينية لسياستها الخاصة بـ “صفر كوفيد”، مخاطر طويلة الأمد، حول احتمال حدوث نقص في العمال في مصانع المكونات أو مصانع التجميع في جميع أنحاء البلاد.

وقالت بينديا فاكيل، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ريسيلنك، لاستشارات سلاسل التوريد، إنه تم تحذير شركة آبل يوم 6 نوفمبر من حدوث اضطراب كبير قبل موسم الأعياد.

جاء هذا التحذير بعد أقل من أسبوعين من توقعات بنمو ضعيف للمبيعات في فترة عيد الميلاد، بأقل من 8 في المئة. يُذكر أن الصين لم تعتمد سياسة التطعيم بشكل أساسي إبان تفشي الموجة الأولى عام 2020، الأمر الذي ترك قطاعا كبيرا من المواطنين بدون لقاح، ومن بينهم كبار السن.

توقعات بانخفاض الإيرادات

وبحسب فاينانشال تايمز فقد أجمع المحللون على أن إيرادات الشركة هذا الربع ستنخفض مباشرة إلى ما دون الرقم القياسي 123.9 مليار دولار الذي حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع توقع انخفاض صافي الأرباح بأكثر من 8 في المئة.

وسيؤدي ذلك -لو حدث – إلى كسر سلسلة نمو الإيرادات على مدار 14 ربعًا حيث تواجه أبل نقصًا يتراوح بين 5 ملايين و15 مليون جهاز أيفون.

كان العديد من المحللين قد رفعوا التوقعات في البداية للأشهر الستة التالية، على افتراض أن الطلبات التي لم يتم الوفاء بها سيتم تأجيلها بدلاً من إلغائها.

مخاطر العائدات

لكن المخاطر على عائدات شركة آبل لعام 2023 زادت حيث من المتوقع أن:

يتعرض مليون صيني لخطر الوفاة بسبب كوفيد خلال أشهر الشتاء المقبلة بعد أن أزال الرئيس شي جين بينغ ضوابط الوباء الصارمة.

ضوابط الوباء الصارمة. ويأتي خمس عائدات أبل من المبيعات في الصين، حيث يتم تجميع أكثر من 90 بالمئة من أجهزة أيفون هناك.

ويقول هوراس ديديو، المحلل التكنولوجي، إن مشاكل أبل في الإنتاج والتشغيل في الأشهر الأخيرة يمكن أن تتبعها أزمة طلب في الصين حيث يعيد المستهلكون تحديد أولويات عادات الإنفاق.

وقال ديديو: “على الرغم من أن بقية العالم شهد ارتفاعًا في الطلب خلال عمليات الإغلاق، إلا أنه كان بسبب العمل من المنزل والتحفيز.. ومع انخفاض المناعة والحد الأدنى من شبكات الأمان، يمكن للمستهلكين الصينيين أن يتحصنوا ويتجنبوا عمليات الشراء الكبيرة العام المقبل”.

التوسع في الهند

استجابت مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا أثناء إجراءات كوفيد في مصنع تشنغتشو لتوصيات أهم موردي شركة آبل التايوانيين بما في ذلك فوكسكون وبيجاترون وويسترون من خلال السعي لتوسيع عملياتهم الجديدة في الهند.

وقدر برابهو رام، رئيس مجموعة صناعة الذكاء في CyberMedia Research، بالهند، ما يتم تجميعه من أجهزة أيفون بما يزيد على 7-8 في المئة في الهند، وتوقع أن يستهدف كبار الموردين التايوانيين الثلاثة 18 في المئة من تجميع أيفون في الهند بحلول عام 2024.

وقال آلان داي، رئيس إحدى الشركات الاستشارية لسلسلة التوريد ومقرها لندن، إن محاولة الصين القضاء على المرض بدلاً من إدارته تركت خطوط التجميع في البلاد مكشوفة.

وقال داي: “سيكون الشهران إلى الستة أشهر القادمة لحظة حاسمة لسلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل، بسبب عدم نضج الصين في التعامل مع كوفيد”.. لقد طور بقية العالم معاييرهم، لكن الصين كانت شبه معدومة في إقناع الشركات بتبني تلك المعايير.”