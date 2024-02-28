أبل تتخلّى عن مشروع لتصنيع سيارة كهربائية

أعلنت شركة “أبل” عن تخلّيها عن مشروع “أبل كار” لتصنيع سيارة كهربائية ذاتية القيادة، بعد سنوات من التطوير والتكتم.

كان المشروع قد انطلق في عام 2014، ضامًا فريقًا من ألفي موظف عملوا على تصميم سيارة كهربائية ثورية تتميز بقيادة ذاتية كاملة ونظام ملاحة صوتي متطور.

وبحسب تقارير إعلامية، اتخذت الشركة القرار بعد تقييم شامل للمشروع، حيث اعتبرت أنّه من غير المجدي الاستمرار في تطويره نظراً للتحديات التقنية واللوجستية الهائلة التي يواجهها.

وُصف القرار بـ “خيبة الأمل” من قبل بعض المحللين، خاصةً مع الاستثمارات الضخمة التي ضخّتها “أبل” في المشروع والتي قُدّرت بمليارات الدولارات.

لكن في المقابل، اعتبر آخرون أنّ القرار يُمثل تحولاً استراتيجياً ذكياً من قبل “أبل” نحو التركيز على مجالات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تُعدّ الشركة رائدةً في هذا المجال.

وأكّد محللون على أنّ الشركة تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنّ التركيز على هذا المجال سيُتيح لها تحقيق إنجازات ثورية في مختلف القطاعات.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ قسمًا كبيرًا من موظفي المشروع سيُعاد تكليفهم للعمل على مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو مجال واعد يُتوقع أن يشهد طفرة كبيرة في السنوات القادمة.