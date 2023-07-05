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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أبشر: 500 ألف جواز سفر سعودي في 9 أشهر

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني

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المديرية العامة للجوازات السعودية
أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر أبشر

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، حديثاً، عن إصدار وتجديد أكثر من 500 ألف جواز سفر إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر) وذلك خلال تسعة أشهر منذ إطلاق الخدمتين أواخر العام الماضي.

وتتيح الخدمتان، اللتان تم إصدارهما في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إصدار أو تجديد جوازاتهم من خلال منصة “أبشر“.

وتسمح الخدمة بتسليمها للمستفيدين عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة الإلكترونية.

ودعت الجوازات السعودية المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى التأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

وأوضحت أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال السفر إلى الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول، مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.

وأضافت أن من يرغب بالسفر إلى خارج السعودية يجب أن يحمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” لا تخول لصاحبها السفر إلى خارج المملكة.

السعودية: منصة أبشر تتيح خدمات العنوان الوطني للمستخدمين
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