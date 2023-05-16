السعودية: منصة أبشر تتيح خدمات العنوان الوطني للمستخدمين

أتاحت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حديثاً، خدمات العنوان الوطني لمستخدميها بالتعاون مع البريد السعودي (سبل) حيث سيتمكن المستفيدون من تسجيل عناوينهم واستعراضها وتعديلها وغيرها من الخدمات التابعة للعناوين الوطنية.

وأوضحت المنصة الإلكترونية عبر موقع تويتر أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات العنوان الوطني الوصول إليها من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، والانتقال إلى خدماتي، وبعدها الخدمات العامة، ومن ثم اختيار خدمة العنوان الوطني.

الآن خدمات العنوان الوطني #أسهل_أسرع عبر منصة أبشر ??



▪️ تسجيل العنوان الوطني

▪️ تعديل العنوان الوطني

▪️ طباعة العنوان الوطني

▪️ اضافة أو حذف تابعين للعنوان الوطني@SPL_KSA_online#أبشر_بها_وأنت_بمكانك pic.twitter.com/JNe5xG3uzf — أبشر (@Absher) May 15, 2023

وأكدت أنها أتاحت أيضاً تسجيل عنوان جديد، واستعراض العناوين المسجلة مسبقاً، وتحديث العناوين، وإضافة الأفراد وحذفهم، وطباعة إثبات العناوين المسجلة مسبقًا.

ويعتبر العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية الهوية المكانية للأفراد، ويؤهل المواطن السعودي والمقيم لإتمام تعاملاته التجارية والحكومية بيسر وسهولة ومن مكان وجوده، من خلال نظام عنونة موحد وشامل لجميع مناطق ومدن المملكة.