أبرز 10 شركات ناشئة في الإمارات وفق تصنيف لينكدإن

أعلنت لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن تصنيفها السنوي لأبرز 10 شركات ناشئة في دولة الإمارات، وذلك للشركات التي أظهرت نمواً استثنائياً خلال السنة الماضية.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وركود أسواق العمل، أظهر سوق الإمارات مرونة في مواجهة التقلبات وزيادة في التوظيف بنسبة 49% في شهر أغسطس من هذا العام مقارنة بشهر آب / أغسطس عام 2019 قبل الوباء.

وقد انتقلت هذه المرونة إلى عالم الشركات الناشئة، حيث استطاعت الشركات المدرجة في القائمة الازدهار في ظل التحديات التي تبعت أزمة الوباء العالمية والاستمرار في الابتكار والاستثمار في أفضل المواهب، في مؤشر على الفرص المستقبلية التي تنتظرها.

يتم نشر قائمة لينكدإن لأبرز الشركات الناشئة سنوياً، وهي مصممة لتكون مصدراً موثوقاً به يقدم إرشادات للمهنيين الذين قد يبحثون عن فرص عمل جيدة مع الشركات الناشئة.

وتضم قائمة أبرز الشركات الناشئة في دولة الإمارات للعام 2023:

إيكار ekar كفو CAFU ذا چيفينج موڤمنت The Giving Movement هاب باي Hubpay بيور هارفست للمزارع الذكية Pure Harvest Smart Farms يوك براندز Yolk Brands ياب YAP تابي Tabby نيم كارد NymCard جربتيك Grubtech

أبرز التوجهات الملحوظة من خلال قائمة أفضل الشركات الناشئة لهذه السنة:

زيادة الطلب على خدمات السيارات: نرصد نمو مجال خدمات السيارات مثل تأجير السيارات وتزويد الوقود والتصليح وغيرها من الخدمات، وذلك من خلال ظهور الشركتين إيكار (رقم 1) وكفو (رقم 2) مجددًا إلى القائمة.

استمرار هيمنة شركات التكنولوجيا المالية Fintech: لا تزال شركات التكنولوجيا المالية بجميع أشكالها تتمتع بحضور قوي على القائمة، وقد ظهر بعضها للسنة الثانية على التوالي مثل منصة الشراء الآن والدفع لاحقاً تابي (رقم 8). ومن بين شركات التكنولوجيا المالية الأخرى المدرجة في القائمة ياب (رقم 7)، وهو تطبيق مصرفي رقمي ذكي ونيم كارد (رقم 9)، وهي منصة لإصدار وتشغيل المدفوعات.

نمو قطاع المأكولات والمشروبات (F&B): تُظهر قائمة هذا العام نمواً ضمن منصات وشركات المأكولات والمشروبات مثل شركة يوك براندز (رقم 6)، وهي شركة استثمار في المطاعم تدير سلاسل الوجبات السريعة المحلية مثل Pickl وBonBird، وشركة جربتك (رقم 10)، وهي منصة متعددة القنوات لإدارة المطاعم وتشغيل المطابخ السحابية، والتي ظهرت لأول مرة في القائمة.

وقالت دانا مخلاتي، المحررة في فريق أخبار لينكدإن: “أظهرت قائمة هذا العام أن الشركات الناشئة التي أحرزت تقدماً ملحوظاً هي تلك التي توفر خدمات لجذب سكان دولة الإمارات الذين يتمتعون بالذكاء التكنولوجي والمهارات الرقمية، والذين يعتمدون على هذه التطبيقات لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل توصيل الطعام، صيانة السيارات، أو حتى إدارة شؤونهم المالية. تواكب هذه الشركات الناشئة التحول الرقمي السريع الذي بدأ خلال جائحة كورونا ويستمر اليوم في دولة الإمارات التي أصبحت – بلا شك – مركزاً لبعض الشركات الناشئة الأكثر تنوعاً وتقدماً”.

وأضافت: “تعكس قائمة أبرز الشركات الناشئة في الإمارات لعام 2023 أيضاً الطموحات القوية لرواد الأعمال في هذه المنطقة، فعلى الرغم من اعتبار قطاع الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري قطاعًا أكثر حداثة على المستوى الإقليمي، إلا أنه يواجه نمواً غير مسبوق حتى مع التقلبات الاقتصادية التي تجتاح العالم. لقد نجحت الشركات الناشئة المدرجة في هذه القائمة في مواكبة التطور في احتياجات المستهلكين والشركات وسوف تقود التطور نحو منظومة العمل الجديد”.

يتم إصدار قائمة أبرز الشركات الناشئة من قبل فريق لينكدإن للأخبار وذلك عن طريق تحليل مليارات التفاعلات بين ما يزيد عن 950 مليون عضو على المنصة.

المنهجية

يتم تحديد القائمة بناء على أربعة محاور وهي: نمو عدد الموظفين، والتفاعل والاهتمام بالوظائف المتاحة في هذه الشركات، وجذب أبرز المواهب.

نمو عدد الموظفين: يتم قياس نمو القوة العاملة في الشركة من خلال النسبة المئوية لزيادة عدد العاملين خلال المدة المحددة في المنهجية، والتي يجب أن تكون 10% على الأقل.

التفاعل: يعتمد التفاعل على المشاهدات والمتابعات التي يقوم بها غير الموظفين لصفحة الشركة على لينكدإن، بالإضافة إلى عدد غير الموظفين الذين يشاهدون الملفات الشخصية للموظفين في تلك الشركة الناشئة.

الاهتمام بالوظائف المتاحة : يتم قياس معدل الاهتمام بالوظائف المتاحة في هذه الشركات من خلال معدل زيارة الأعضاء لصفحة الوظائف المتاحة ومعدل التقدم لهذه الوظائف، ويشمل ذلك منشورات الوظائف المدفوعة وغير المدفوعة.

جذب أبرز المواهب: يتم حساب معدل جذب أبرز المواهب من خلال عدد الموظفين الجدد الذين قامت هذه الشركات بجذبهم من أبرز الشركات على لينكدإن، كنسبة إجمالي عدد العاملين في الشركات الناشئة.

للتأهل للقائمة، يجب أن تكون الشركة مستقلة بالكامل، وذات ملكية خاصة، ولديها 30 موظفاً أو أكثر، على أن يكون عمر إنشاء الشركة 7 أعوام أو أقل وأن يكون مقرها الرئيسي في الدولة التي تنشر فيها القائمة. ونستثني من ذلك كل شركات التوظيف والمؤسسات البحثية والفكرية وشركات رأس المال الاستثمارية وشركات المحاماة وشركات استشارات الإدارة والتكنولوجيا والهيئات غير الربحية والشركات الداعمة للشركات الناشئة والكيانات الحكومية. إن الشركات الناشئة التي سرّحت 20% أو أكثر من قوتها العاملة استناداً إلى إعلانات الشركة أو مصادر عامة موثوقة في الفترة الممتدة ما بين 1 تموز / يوليو 2022 وتاريخ إطلاق القائمة، تُعتبر غير مؤهلة. يتم اتخاذ هذه القرارات من قبل فريق الأخبار في لينكدإن استناداً إلى بيانات الشركة و/أو وكالات الأنباء الموثوق بها.