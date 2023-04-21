ما أبرز عادات المصريين في السعودية خلال عيد الفطر؟

سلط تقرير اليوم الجمعة، الضوء على أبرز عادات الجالية المصرية خلال أول أيام عيد الفطر السعيد في المملكة العربية السعودية حيث يقيم نحو 2.5 مصري.

وعبر تقرير لقناة “الإخبارية” السعودية، قال المقيم المصري أبو محمد “السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير والشعب السعودي بخير والشعب المصري بخير وعيد سعيد علينا وعلى الشعب السعودي والشعب المصري وعلى الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله”.

وأضاف أبو محمد “هنا زي مصر بالضبط بننزل نصلي في العيد وناس بتسلم على بعض عند المسجد في ناس نحنا عرفينها

وتابع “ننزل نمشي نروح لأصحابنا المصريين ولينا أصحاب سعوديين ومحترمين وأصحاب واجب ومفيش أي فرق بينا وبينهم الحمدلله”.

وأوضح “هنا الحمدلله العيد زي مصر لو العيد فيه اختلاف كنا بننزل لمصر الناس هنا كلها محترمة والشرطة السعودية محترمة جداً وكلها أخلاق واحترام والتعامل بأخلاق”.

وأضاف “إحنا نحب الكعك عليه سكر مطحون والبسكوت والبتيفور.. السنة معملناش غريبة.. ولا يوجد حمسة زي السعوديين”.

وتتشابه مظاهر الاحتفال في عيد الفطر المبارك فى معظم الدول العربية والإسلامية لا سيما المجتمعان المصري والخليجي اللذان تربطهما في الغالب العادات والتقاليد ذاتها خاصة الحرص على زيارات الأقارب وصلة الأرحام وتقديم الذبائح والولائم.

عيد الفطر في مصر

وفي مصر، يبدأ الاحتفال بعيد الفطر بصلاة العيد، حيث تذهب الأسر كبارها وصغارها إلى الأماكن المجهزة للصلاة، يرتدون ملابس جديدة زاهية، وبعد الانتهاء من الصلاة يهنئون بعضهم البعض، ثم تأتي وجبة الإفطار العائلية حيث يجتمع جميع أفراد العائلة مع بعضها، فيصطحب الآباء والأمهات صغارهم إلى بيت الجد والجدة ليتناول الجميع الافطار هناك بعد شهر كامل من الصيام، وبعدها يخرج الكل لزيارة الأقارب والأصدقاء للتهنئة بالعيد.

العيدية

تعد العيدية واحدة من أهم طقوس وعادات الاحتفال بالعيد في مصر وأكثرها انتشاراً، ومن عادات وتقاليد العيدية أنها تختلف في القيمة حسب السن، وكثيراً ما يحصل الصغار على العيدية من الأبوين والجدين والأعمام والعمّات والأخوال والخالات، ومن المعتاد أن تكون نقود العيدية جديدة وزاهية.

وفى المملكة العربية السعودية تبدأ مظاهر العيد قبل قدومه، وتهتم الأسرة بشراء حاجاتها من ألبسة وأطعمة وغيرها، ومع أول ساعة من صباح العيد يجتمع الناس للصلاة، على أن يقوموا بعدها بتبادل التهنئة في المسجد، وتقديم التهاني الخاصة مثل “كل عام وأنتم بخير”، و”عساكم من عواده”، و”تقبل الله طاعتكم”، وغيرها.

ثم يذهب الناس إلى منازلهم استعداداً للزيارات العائلية واستقبال الضيوف من الأهل والأقارب والأصدقاء، وهناك عادة لدى كثير من الأسر السعودية؛ تتمثل بالاجتماعات الخاصة في الاستراحات التي تقع في المدينة أو في أطرافها، حيث يتم استئجار استراحة يجتمع فيها أعضاء الأسرة الواحدة الكبيرة، وتضم الجد والأولاد والأحفاد، وهناك تقام الذبائح والولائم، وتعقد الجلسات العائلية الموسعة.