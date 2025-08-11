أباريل تربط مكافآت التسوق بالاستثمار العقاري بالترميز مع شركة بريبكو بلوكس

أعلنت مجموعة أباريل، عن شراكة بين برنامجها للمكافآت “كلوب أباريل” ومنصة “بريبكو بلوكس” المتخصصة في الملكية الجزئية للعقارات في دبي. وتأتي هذه الشراكة لإطلاق مبادرة مبتكرة بعنوان “تسوّق لتستثمر”، التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم برامج الولاء، من خلال تمكين العملاء من تحويل مشترياتهم اليومية إلى استثمار عقاري بالترميز. في دولة الإمارات وحدها، استطاع “كلوب أباريل” بناء مجتمع يضم نحو أربعة ملايين عضو، يتمتعون بمكافآت مصممة خصيصًا وتجارب حصرية، إلى جانب وصول مباشر إلى أكثر من 85 علامة عالمية مرموقة في مجالات الأزياء والأحذية والجمال ونمط الحياة. ومع امتداد شبكة كلوب أباريل عبر دول مجلس التعاون الخليجى، يرتفع عدد أعضائه إلى ما يفوق ذلك بكثير، مما يعكس مكانته كأحد أبرز برامج الولاء في المنطقة. كلوب أباريل ليس مجرد تطبيق لجمع النقاط، بل هو مجتمع متكامل يضم في دولة الإمارات وحدها ما يقارب أربعة ملايين عضو، يستفيدون من مكافآت شخصية وتجارب حصرية لدى أكثر من 85 علامة تجارية عالمية في مجالات الأزياء والأحذية والجمال ونمط الحياة. ومن خلال مبادرة “تسوّق لتستثمر”، يمكن لأعضاء كلوب أباريل التسوق من العلامات التجارية التابعة لمجموعة أباريل واستبدال النقاط التي يجمعونها بحصص في عقارات سوق دبي عبر تطبيق “بريبكو بلوكس”، وذلك ابتداءً من 2000 درهم إماراتي فقط. وبهذه الخطوة، يجمع الأعضاء بين الاستفادة من المكافآت الفورية وبناء أصولهم الاستثمارية للمستقبل. وقالت سيما جانواني فيد، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل: “نحرص دائمًا على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا من خلال أفضل الخيارات في عالم الأزياء والأحذية والجمال. واليوم، نعزز هذه القيمة بمنحهم فرصة لتحويل مكافآتهم إلى خطوة عملية نحو امتلاك منزلهم المستقبلي، لنضيف بذلك بعدًا جديدًا وفائدة مستمرة تجعل من تجربة تسوقهم جزءًا من استثمارهم في المستقبل.” وقالت أميرة سجواني، رئيسة مجلس إدارة بريبكو بلوكس والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو: “هذه الشراكة تغيّر قواعد اللعبة. للمرة الأولى، نربط بين إنفاق المستهلكين واستثمارهم في العقارات، ونمنح العملاء فرصة لتحويل مكافآت التسوق إلى ملكية عقارية. هذه خطوة ضمن رؤيتنا الأوسع لجعل الاستثمار العقاري متاحاً للجميع، ومنح كل فرد فرصة لبناء ثروته من خلال العقارات.” تشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في مفهوم برامج الولاء، حيث تجمع بين الأسلوب والراحة والفرص الاستثمارية. فهي تمنح الأعضاء فرصة الاستمتاع بالعلامات التي يحبونها اليوم، مع الاقتراب خطوة نحو تحقيق أحد أكبر أحلام الحياة، وهو امتلاك منزلهم المستقبلي.

