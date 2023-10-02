آي تي بي تعزز تعاونها مع نيوم لتأهيل الشباب والشابات للوظائف الإعلامية

أعلنت كل من مجموعة “آي تي بي الإعلامية” ITP وقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم

توسيع نطاق تعاونهما المستمر، بهدف تقديم أحدث فرص التدريب الإعلامي للشباب والشابات

السعوديين، من خلال برنامج تدريبي مكثف وشامل ينطلق في الرياض خلال الفترة من 12

نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2023 ، وذلك بعد النجاحات التي حققها البرنامج في نسختيه الأولى

والثانية.

ويقدم البرنامج المدعوم من قبل ITP ونيوم دورات تطبيقية في التحرير الرقمي والصحافة

لتنمية مهارات الخريجين الجدد في تخصصات الإعلام الجديد وصناعة المحتوى، وتأهيلهم

لوظائف تناسب قدراتهم وإمكاناتهم المهنية.

وستُتاح الفرصة لمجموعة مختارة من 15 طالب وطالبة من المتميزين للانضمام إلى فترة

تدريب مدفوعة لمدة ستة أشهر مع مجموعة ITP الإعلامية السعودية، في مقرها بالرياض.

وخلال هذه الفترة، سيتلقى المتدربون والمتدربات تدريبا تطبيقيا من خلال العمل مع العلامات

التجارية الإعلامية العالمية والإقليمية المعروفة مثل تايم أوت Time Out وهاربرز بازار

Harper’s Bazaar وكوزموبوليتان Cosmopolitan وأريبيان بزنس Arabian Business وأسكواير Esquire ، ما يعزز تجربتهم المهنية ويثري خبراتهم العملية.

كما سيحصل المتدربون والمتدربات الذين يُظهرون مهارات متميزة طوال فترة التدريب، على

وظائف دائمة، في مكتب المجموعة بالرياض أو ضمن شبكة مكاتب مجموعة ITP المنتشرة

عبر ثلاث قارات.

وقال المدير العام لقطاعات الإعلام والترفيه والثقافة في نيوم، واين بورغ: “على مدى

الـ 18 شهرا الماضية، نجحت نيوم في ترسيخ مكانتها كمركز للصناعات الإعلامية في منطقة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يجعل تطوير المواهب أمرا جوهريا بالنسبة لنا،

ويعزز جهودنا في بناء منظومة شاملة في هذا القطاع”.

وأوضح بورغ “أن شراكة نيوم مع مجموعة آي تي بي الإعلامية حققت نجاحات مهمة طيلة

العامين الماضيين، فقد قدمت للشباب من السعوديين والسعوديات فرص الحصول على وظائف

دائمة في مجال الصحافة، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يقدم دعما وإرشادا وفرصة ثمينة

للجيل الجديد من رواد الإعلام الذي يرغبون في تلقي تدريب متقدم، ولهذا نحن مسرورون

بالمشاركة في النسخة الثالثة منه”.

ومن جهته، قال المدير العام لمجموعة آي تي بي الإعلامية، مارتن تشامبرز: “مع بدء العمل

في هذا البرنامج كل عام، نعمل على تأهيل جيل من المبدعين والمبتكرين المتميزين في القطاع،

مع تعيين العديد من المتدربين المميزين في وظائف دائمة في مجموعة آي تي بي الإعلامية

السعودية ليشاركوا في تطوير محتوانا وإدارة فعالياتنا”، مبينا أن شراكة المجموعة مع نيوم

تعد منصة رئيسية لربط الصناعة الإعلامية مع مبدعي المستقبل.

والجدير بالذكر أن الدورات التدريبية في البرنامج يشرف عليها ويقدمها مجموعة من المدربين

الدوليين وخبراء من وسائل إعلامية إقليمية، مع التركيز على تعليم المتدربين المهارات التي

يحتاجها قطاع الإعلام الذي يشهد تطورات ومتغيرات متسارعة. ويغطي البرنامج عددا من

المواضيع الحيوية مثل وسائل الإعلام الجديدة والبودكاست والتواصل الرقمي وأخلاقيات

المهنة وفنون سرد القصص المؤثرة.

scholarships.neom.com/itp-ndma-program

نبذة عن مجموعة ITP الإعلامية

مجموعة ITP الإعلامية ) ITP ( واحدة من كبرى شركات الإعلام في الشرق

الأوسط إذ تضم محفظتها أكثر من 80 علامة تجارية. تقدم الشركة محتوى عالي الجودة

ومحدّث بانتظام لقرائها ومشاهديها ووفود المؤتمرات والضيوف من خلال الوسائط الرقمية

والمطبوعات والفعاليات وحفلات تقديم الجوائز والمحتوى المرئي وعبر منصات وسائل

التواصل الاجتماعي والمؤثرين النشطين عليها. وتشمل هذه العلامات الشهيرة أسماء دولية

وإقليمية رئيسية مثل Arabian Business و GQ Middle East و Gault&Millau

و Time Out و Grazia Middle East . الموقع الإلكتروني www.itp.com

